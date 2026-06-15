Klopp, Nagelsmann'dan özür diledi: 'Hala aptalım!'

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olan Jürgen Klopp, sözlerinin yanlış anlaşılmasının ardından özür diledi.Klopp, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada,ifadelerini kullanmış ve bu sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.Deneyimli çalıştırıcı, 14 Haziran'da ise söz konusu ifadelerine açıklık getirerek Nagelsmann'dan özür diledi.Klopp, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Tecrübeli teknik adam, Almanya Milli Takımı'na destek mesajı da vererek sözlerini şöyle sürdürdü: