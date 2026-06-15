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Klopp, Nagelsmann'dan özür diledi: "Hala aptalım!"

Jürgen Klopp'un, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann hakkında kullandığı ifadeler tartışma yaratırken, deneyimli çalıştırıcı sözlerinin yanlış anlaşılmasının ardından özür diledi.

calendar 15 Haziran 2026 02:53 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 03:03
Haber: Sporx.com
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Klopp, Nagelsmann'dan özür diledi: 'Hala aptalım!'
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Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olan Jürgen Klopp, sözlerinin yanlış anlaşılmasının ardından özür diledi.

Klopp, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Neyse ki takımı Julian Nagelsmann kuruyor, şimdilik." ifadelerini kullanmış ve bu sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Deneyimli çalıştırıcı, 14 Haziran'da ise söz konusu ifadelerine açıklık getirerek Nagelsmann'dan özür diledi.

"KENDİ AĞZIMA BİR TANE ÇAKASIM GELDİ!"

Klopp, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılın en nefret ettiğim kelimesini şimdiden buldum: 'Şimdilik'. O lafı ettikten sonra kendi ağzıma bir tane çakasım geldi ama iş işten geçmişti, yayındaydım bir kere. Tamamen lafın gelişi ağzımdan kaçtı, hiçbir art niyeti veya geçerliliği yok."

"59 YAŞINA BASIYORUM AMA HALA APTALIM!"

Tecrübeli teknik adam, Almanya Milli Takımı'na destek mesajı da vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu fark ettim; öbür gün 59 yaşına basıyorum ama hala aptalım. Siz ne yaparsanız yapın, biz tamamen sizin tarafınızdayız. Burada takımın konsantrasyonunu bozacak hiçbir şeyin yaşanmasına izin vermeyiz."



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Ekvador10100001
3Fildişi Sahili10100001
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya10102201
2Hollanda10102201
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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