Emir Kalenuyi: "Biz politikacı değiliz!"
İran Milli Takımı Teknik Direktörü Emir Kalenuyi, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda ile yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Meksika'dan Los Angeles'a gelen İran milli takımında, Kalenuyi ve futbolcu Mehdi Taremi, 16 Temmuz Salı günü TSİ 04.00'te Los Angeles Stadı'nda oynayacakları Yeni Zelanda maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Kalenuyi, "Ülkemiz için burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz." diyerek "Umarım, Dünya Kupası'ndaki seyahat sorunlarımız oyun kalitemizi etkilemez." ifadelerini kullandı.
Savaştan çıktığı ülkeye Dünya Kupası için giriş yapmaları hakkında gelen sorulara ise teknik adam, "Futbol oynamak için buraya geldik. Saygı duyulması gereken İranlılar için oynayacağız. Biz politikacı değiliz." dedi.
Kamp yerlerinin ABD'den Meksika'ya alınması hakkında ise Kalenuyi, "Kampımızın yeri ABD'den Meksika'ya alındı ve tabii ki bunun bize olumsuz etkisi de oldu." bilgisini verdi.
Kalenuyi, "Antrenmanlara daha önce başlamalıydık, geç vardık ve çalışmalara zamanında başlayamadık. Ama oyuncularım, iyi performans göstermek için çok kararlı ve istekli. İran halkı için ellerinden geleni yapacaklardır. " ifadelerini kullandı.
Futbolcularının yaşananların ötesinde futbola odaklanması için elimden geleni yaptığını belirten teknik adam, Yeni Zelanda maçı için ise "Her takım buraya hak ederek geldi. İlk maç her zaman zordur elimizden geleni yapacağız." dedi.
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|1
|Kolombiya
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|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
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|3
|Portekiz
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|4
|Özbekistan
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|Av.
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|1
|Hırvatistan
|0
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|0
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|0
|2
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|3
|Gana
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|Panama
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