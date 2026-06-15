Emir Kalenuyi: 'Biz politikacı değiliz!'

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Emir Kalenuyi, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda ile yapacakları maç öncesinde Meksika'dan ABD'ye geldiklerini belirterek "Umarım, Dünya Kupası'ndaki seyahat sorunlarımız oyun kalitemizi etkilemez." dedi.Meksika'dan Los Angeles'a gelen İran milli takımında, Kalenuyi ve futbolcu Mehdi Taremi, 16 Temmuz Salı günü TSİ 04.00'te Los Angeles Stadı'nda oynayacakları Yeni Zelanda maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Kalenuyi,diyerekifadelerini kullandı.Savaştan çıktığı ülkeye Dünya Kupası için giriş yapmaları hakkında gelen sorulara ise teknik adam,dedi.Kamp yerlerinin ABD'den Meksika'ya alınması hakkında ise Kalenuyi,bilgisini verdi.Kalenuyi,ifadelerini kullandı.Futbolcularının yaşananların ötesinde futbola odaklanması için elimden geleni yaptığını belirten teknik adam, Yeni Zelanda maçı için isededi.