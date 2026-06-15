Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Marcelo Bielsa'dan İspanya Milli Takımı için itiraf!

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Suudi Arabistan maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

calendar 15 Haziran 2026 05:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Marcelo Bielsa'dan İspanya Milli Takımı için itiraf!
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Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, en iyi takımların bir araya geldiği Dünya Kupası gibi organizasyonlarda yer almanın her zaman zevkli olduğunu söyledi.

Bielsa, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile oynayacakları maç öncesinde Miami Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, kamp yaptıkları Meksika'dan maçın oynanacağı Miami'ye gelmeleri için planlanan uçuşta aksaklıklar yaşanmasıyla ilgili soruya "Uçuş meselesi bizim için herhangi bir zorluğa ya da karmaşaya yol açmadı." dedi.

Bielsa, 2002 ve 2010'dan sonra 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olmasıyla ilgili, "Dünyanın en iyi takımlarının bir araya geldiği bu organizasyonlarda yer almak her zaman bir zevktir. Tabii ki bu turnuvaların her birinde yaşananlar, karşılaştırma yapmayı engelliyor. 2002'deki futbol başkaydı, o turnuvanın şartları başkaydı, Güney Afrika'daki başkaydı, bu ise daha başka. Aradaki farklar çok büyük ve kıyaslama yapmak çok zor." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın kupayı kazanıp kazanamayacağıyla ilgili soru üzerine Bielsa, "İçtenlikle söylemek gerekirse, İspanya Milli Takımı'nın yürüttüğü süreç hayranlık uyandırıcı. Gerçekten iyi oynuyorlar. Bende, önümüzdeki 15 yıl boyunca görev alabilecek oyunculara sahip oldukları izlenimi var. Tarzları, oyun modelleri hayranlık uyandırıcı. Sonrasında bunun nereye kadar varacağını tahmin etmek çok zor. Ancak harika oyunculara sahip oldukları, teknik direktörün takımın oynama tarzında belirleyici olduğu bir gerçek." şeklinde görüş belirtti.

"HER DETAYA DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞTIK"

Uruguaylı futbolcu Jose Maria Gimenez, 16 Haziran Salı günü karşılaşacakları Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çok dişli bir rakip. Son yıllarda çok büyük bir gelişim gösterdiklerini düşünüyorum. Ligleri büyüdü, oyuncuları gelişti. Bugün videolarını izliyorduk ve açıkçası oyuncuları artık oldukça üst düzey. Bunu sahada da gösteriyorlar." diye konuştu.

31 yaşındaki stoper, kamp yaptıkları Meksika'da hava sıcaklığı ve nemin Miami'den daha yüksek olduğunu belirterek, "Bence bu hafta yaptığımız o iklim adaptasyonu işe yaradı. Doğrusu sıcağı hissediyorsunuz, acı çekiyorsunuz ve bunu herkes hissedecek. 'Daha erken gelen daha iyi adapte olur' tezi bir yere kadar doğru ama işin gerçeği bu. Buraya en iyi şekilde gelebilmek için her detaya dikkat etmeye çalıştık. Maçları yönetmeyi bilmek gerek. Bazen maç sakinlik ister, zaten sıcaklığın kendisi de senden bunu ister." ifadelerini kullandı.

Gimenez, forma giymesi halinde 100. milli maçına çıkacak olmasıyla ilgili soruya, "Halihazırda oynamış olduğum 99 maçı düşünmek bile göğsümü gururla dolduruyor. Her zaman yanımda olan, beni destekleyen aileme ve en yakınlarıma her zaman minnettarım. Yaşadığım her zorlu günde ayağa kalkmama yardımcı oldular. Her gün yaşanmayan bu anların tadını çıkarmaya, bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Sonrasında ise, bence en önemlisi ve en güzeli Uruguay bayrağını taşımak." yanıtını verdi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11002113
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100112-10
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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