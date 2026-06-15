Mehdi Taremi: 'Sadece İranlılar değil, hakemler de etkilendi'

İranlı futbolcu Mehdi Taremi, Yeni Zelanda maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Taremi, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ı kastederekifadelerini kullandı.diyen Taremi,şeklinde konuştu.Yeni Zelanda maçı hakkında ise Taremi,değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, basın toplantısında tercüme sorunu da yaşandı. Kulaklıklarda sorun olduğu belirtilerek, İngilizce ve İspanyolca sorular, Farsçaya çevrilemedi.