Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Singo asist yaptı, Fildişi Sahili, Ekvador'u son nefeste yıktı!

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Fildişi Sahili, Ekvador'u 1-0 mağlup etti.

calendar 15 Haziran 2026 04:04 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 04:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Singo asist yaptı, Fildişi Sahili, Ekvador'u son nefeste yıktı!
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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi.

ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 1-0'lık skorla kazandı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golü 90. dakikada Wilfired Singo'nun asistinde Amad Diallo kaydetti.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giyen Süper Lig temsilcileri de mücadelede süre aldı.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı. Çaykur Rizespor'un kalecisi Yahia Fofana da karşılaşmada tam süre görev yaptı.



Öte yandan Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, 77. dakikada oyuna dahil olurken Başakşehir'in oyuncusu Christopher Operi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Fildişi Sahili gruplara 3 puanla başlarken Ekvador, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun ikinci maçında Fildişi Sahili, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ekvador ise Curaçao ile mücadele edecek.



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya10102201
2Hollanda10102201
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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