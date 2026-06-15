Singo asist yaptı, Fildişi Sahili, Ekvador'u son nefeste yıktı!

🎯 Wilfred Singo

⚽ Amad Diallo pic.twitter.com/TQmlfvhDql



— Sporx (@sporx) June 15, 2026

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi.ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 1-0'lık skorla kazandı.Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golü 90. dakikadao'nun asistindekaydetti.Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giyen Süper Lig temsilcileri de mücadelede süre aldı.Beşiktaş'ın savunma oyuncusuile Galatasaray'ın stoperimaça ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı. Çaykur Rizespor'un kalecisida karşılaşmada tam süre görev yaptı.Öte yandan Trabzonspor forması giyen, 77. dakikada oyuna dahil olurken Başakşehir'in oyuncusu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.Bu sonucun ardından Fildişi Sahili gruplara 3 puanla başlarken Ekvador, sahadan puansız ayrıldı.Grubun ikinci maçında Fildişi Sahili, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ekvador ise Curaçao ile mücadele edecek.