İsveç'ten beş gollü net galibiyet!
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup etti.
Monterrey Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveç, 5-1'lik skorla kazandı.
İlk yarıya hızlı başlayan İsveç, 7. dakikada Yasin Ayari'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Baskısını sürdüren İsveç, 30. dakikada Alexander Isak'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
⚽ Yasin Ayari'den mükemmel gol! İsveç golü erken buldu.
🇸🇪İsveç 1-0 Tunus🇹🇳#FIFAWorldCuppic.twitter.com/cDZYTnGS0r https://t.co/MMVZGG0LW3
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
Tunus ise 43. dakikada Omar Rekik'in golüyle skoru 2-1'e getirerek soyunma odasına umutlu gitti.
⚽İsveç'in yıldızları iş başında! Gyökeres'ten servis Isak'tan gol!
🇸🇪İsveç 2-0 Tunus🇹🇳#FIFAWorldCuppic.twitter.com/MtXVst6LnX https://t.co/DsSfEgsQKB
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İsveç, 60. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı.
⚽Rekik savunmadan çıktı golünü attı! Tunus ilk yarının sonunda farkı bire indirdi.
🇸🇪İsveç 2-1 Tunus🇹🇳#FIFAWorldCuppic.twitter.com/pezhh2UHd2 https://t.co/8bxESdlWCw
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
Karşılaşmanın 86. dakikasında Mattias Svanberg ağları havalandırarak farkı üçe çıkarırken, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Yasin Ayari, 90+6. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
⚽️Gyökeres, Tunus'un ikramını geri çevirmiyor.
🇸🇪İsveç 3-1 Tunus🇹🇳#FIFAWorldCuppic.twitter.com/7l517JCezC https://t.co/Zor1JuRYDX
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
⚽Svanberg ayağının tozuyla topu ağlara gönderi. İsveç farkı iyice açıyor.
🇸🇪İsveç 4-1 Tunus🇹🇳#FIFAWorldCuppic.twitter.com/cEfyElM98R https://t.co/ompnojwm4F
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
Bu sonucun ardından İsveç, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken, Tunus ilk maçından puansız ayrıldı.
⚽Yasin Ayari'den harika bir gol daha! Gol perdesini kendisi açtı ve kendisi kapatıyor.
🇸🇪İsveç 5-1 Tunus🇹🇳#FIFAWorldCuppic.twitter.com/H0zZrFd4ur https://t.co/WRUEgAAky4
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
F Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Tunus ise Japonya ile mücadele edecek.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.
Stat: Monterrey
Hakemler: Yael Falcon Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)
İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardson (Dk. 90 Svensson), Karlstörm (Dk. 84 Svanberg), Ayari, Gudmundsson (Dk. 64 Stroud), Nygren (Dk. 64 Bergvall), Gyökeres, Isak (Dk. 90 Elanga)
Tunus: Chamakh, Valery (Dk. 72 Hadj Mahmoud), Talbi, Rekik, Ben Hmida, Khedira (Dk. 84 Gharbi), Skhiri (Dk. 72 Achouri), Ben Slimane (Dk. 84 Chaouat), Hannibal, Abdi, Saad (Dk. 72 Tounekti)
Goller: Dk. 7 ve Dk. 90+6 Ayari, Dk. 30 Isak, Dk. 59 Gyökeres, Dk. 84 Svanberg (İsveç), Dk. 43 Rekik (Tunus)
Sarı kart: Dk. 54 Khedira (Tunus)
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