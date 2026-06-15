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İsveç'ten beş gollü net galibiyet!

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup etti.

calendar 15 Haziran 2026 07:00 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 07:20
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İsveç'ten beş gollü net galibiyet!
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç ile Tunus karşı karşıya geldi.

Monterrey Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveç, 5-1'lik skorla kazandı.

İlk yarıya hızlı başlayan İsveç, 7. dakikada Yasin Ayari'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Baskısını sürdüren İsveç, 30. dakikada Alexander Isak'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Tunus ise 43. dakikada Omar Rekik'in golüyle skoru 2-1'e getirerek soyunma odasına umutlu gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İsveç, 60. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Mattias Svanberg ağları havalandırarak farkı üçe çıkarırken, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Yasin Ayari, 90+6. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından İsveç, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken, Tunus ilk maçından puansız ayrıldı.

F Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Tunus ise Japonya ile mücadele edecek.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

Stat: Monterrey

Hakemler: Yael Falcon Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)

İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardson (Dk. 90 Svensson), Karlstörm (Dk. 84 Svanberg), Ayari, Gudmundsson (Dk. 64 Stroud), Nygren (Dk. 64 Bergvall), Gyökeres, Isak (Dk. 90 Elanga)

Tunus: Chamakh, Valery (Dk. 72 Hadj Mahmoud), Talbi, Rekik, Ben Hmida, Khedira (Dk. 84 Gharbi), Skhiri (Dk. 72 Achouri), Ben Slimane (Dk. 84 Chaouat), Hannibal, Abdi, Saad (Dk. 72 Tounekti)

Goller: Dk. 7 ve Dk. 90+6 Ayari, Dk. 30 Isak, Dk. 59 Gyökeres, Dk. 84 Svanberg (İsveç), Dk. 43 Rekik (Tunus)

Sarı kart: Dk. 54 Khedira (Tunus)



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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