İsveç'ten beş gollü net galibiyet!

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç ile Tunus karşı karşıya geldi.Monterrey Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveç, 5-1'lik skorla kazandı.İlk yarıya hızlı başlayan İsveç, 7. dakikadanin golüyle 1-0 öne geçti.Baskısını sürdüren İsveç, 30. dakikada'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.Tunus ise 43. dakikada'in golüyle skoru 2-1'e getirerek soyunma odasına umutlu gitti.İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İsveç, 60. dakikada'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı.Karşılaşmanın 86. dakikasındaağları havalandırarak farkı üçe çıkarırken, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan, 90+6. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.Bu sonucun ardından İsveç, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken, Tunus ilk maçından puansız ayrıldı.F Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Tunus ise Japonya ile mücadele edecek.Grubun diğer karşılaşmasında ise Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.Stat: MonterreyHakemler: Yael Falcon Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardson (Dk. 90 Svensson), Karlstörm (Dk. 84 Svanberg), Ayari, Gudmundsson (Dk. 64 Stroud), Nygren (Dk. 64 Bergvall), Gyökeres, Isak (Dk. 90 Elanga)Tunus: Chamakh, Valery (Dk. 72 Hadj Mahmoud), Talbi, Rekik, Ben Hmida, Khedira (Dk. 84 Gharbi), Skhiri (Dk. 72 Achouri), Ben Slimane (Dk. 84 Chaouat), Hannibal, Abdi, Saad (Dk. 72 Tounekti)Goller: Dk. 7 ve Dk. 90+6 Ayari, Dk. 30 Isak, Dk. 59 Gyökeres, Dk. 84 Svanberg (İsveç), Dk. 43 Rekik (Tunus)Sarı kart: Dk. 54 Khedira (Tunus)