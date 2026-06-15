Beşiktaş'ta orta saha operasyonu: Ndidi'nin yerine Mandragora

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda hamlelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, orta saha hattında önemli bir değişime hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin merkezdeki stratejisi, takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin durumuna göre şekilleniyor.
NDIDI İÇİN SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI
Beşiktaş'ın orta saha takviyesi için harekete geçmesindeki en büyük etken, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'ye gelen teklifler oldu. Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği deneyimli oyuncuyu iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, takımdaki diğer bazı isimlerle de yolların ayrılma ihtimalini masada tutuyor.
ITALIANO'NUN RAPORUYLA MANDRAGORA GÜNDEMDE
Ndidi'nin satılması durumunda merkez orta sahada oluşacak boşluğu doldurmak isteyen yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sunduğu rapor üzerine rota belirledi. Siyah-beyazlı kurmaylar, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Rolando Mandragora'yı ana hedef olarak seçti.
KİRALAMA SEÇENEĞİ DE MASADA
Fiorentina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki İtalyan futbolcunun güncel piyasa değerinin 9 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Çizme ekibiyle yakın zamanda pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Beşiktaş, Mandragora'yı uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamak istiyor. Siyah-beyazlı idarecilerin, İtalyan kulübünün yüksek bir bonservis ücreti talep etmesi halinde ise satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifini devreye sokacağı ifade edildi.
NDIDI İÇİN SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI
Beşiktaş'ın orta saha takviyesi için harekete geçmesindeki en büyük etken, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'ye gelen teklifler oldu. Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği deneyimli oyuncuyu iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, takımdaki diğer bazı isimlerle de yolların ayrılma ihtimalini masada tutuyor.
ITALIANO'NUN RAPORUYLA MANDRAGORA GÜNDEMDE
Ndidi'nin satılması durumunda merkez orta sahada oluşacak boşluğu doldurmak isteyen yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sunduğu rapor üzerine rota belirledi. Siyah-beyazlı kurmaylar, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Rolando Mandragora'yı ana hedef olarak seçti.
KİRALAMA SEÇENEĞİ DE MASADA
Fiorentina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki İtalyan futbolcunun güncel piyasa değerinin 9 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Çizme ekibiyle yakın zamanda pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Beşiktaş, Mandragora'yı uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamak istiyor. Siyah-beyazlı idarecilerin, İtalyan kulübünün yüksek bir bonservis ücreti talep etmesi halinde ise satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifini devreye sokacağı ifade edildi.