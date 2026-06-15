Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay sürprizi!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik santrfor bölgesi... En az iki golcü takviyesi yapacak olan sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım, ilk olarak Vedat Muriqi ile anlaştı.
Serhou Guirassy'le söz kesen ancak Gineli oyuncunun 'kararımı Dünya Kupası'ndan sonra bildireceğim' demesinin ardından alternatiflere yönelen Fenerbahçe'nin listesine son olarak Hollandalı yıldız Depay girdi.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK
Brezilya ekibi Corinthians'la olan sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Depay'ın yeniden Avrupa'ya dönmek istediği biliniyor.
Bu durumdan yararlanmak isteyen Fenerbahçe'ye de menajerler vasıtasıyla 32 yaşındaki oyuncu önerildi.
Durum değerlendirmesinin ardından da Depay için harekete geçme kararı alındı ve Hollandalı santrforun menajeriyle ilk temas kuruldu.
Depay'a 5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek. Bonservisi ise yok.
DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Memphis Depay, Corinthians, PSV ve Lyon'un yanı sıra; Man. United, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formasını giydi.
2 YILDIR BREZİLYA'DA OYNUYOR
2024'ün yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılan Memphis Depay, 2 ay sonra Brezilya ekibi Corinthians'la anlaştı.
Brezilya ekibinde sorunlar yaşayan Hollandalı oyuncu, sözleşme uzatmayacak ve ayrılacak.
Hollandalı yıldızın transfer durumuna dair gelişmeler, sarı-lacivertli camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor.
Serhou Guirassy'le söz kesen ancak Gineli oyuncunun 'kararımı Dünya Kupası'ndan sonra bildireceğim' demesinin ardından alternatiflere yönelen Fenerbahçe'nin listesine son olarak Hollandalı yıldız Depay girdi.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK
Brezilya ekibi Corinthians'la olan sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Depay'ın yeniden Avrupa'ya dönmek istediği biliniyor.
Bu durumdan yararlanmak isteyen Fenerbahçe'ye de menajerler vasıtasıyla 32 yaşındaki oyuncu önerildi.
Durum değerlendirmesinin ardından da Depay için harekete geçme kararı alındı ve Hollandalı santrforun menajeriyle ilk temas kuruldu.
Depay'a 5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek. Bonservisi ise yok.
DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Memphis Depay, Corinthians, PSV ve Lyon'un yanı sıra; Man. United, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formasını giydi.
2 YILDIR BREZİLYA'DA OYNUYOR
2024'ün yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılan Memphis Depay, 2 ay sonra Brezilya ekibi Corinthians'la anlaştı.
Brezilya ekibinde sorunlar yaşayan Hollandalı oyuncu, sözleşme uzatmayacak ve ayrılacak.
Hollandalı yıldızın transfer durumuna dair gelişmeler, sarı-lacivertli camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor.