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Real Madrid'de mutlu son: Cucurella

Real Madrid, Marc Cucurella'yı 55 + 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'den transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:07 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 12:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de mutlu son: Cucurella
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Real Madrid., sol bek Marc Cucurella transferinde mutlu sona ulaştı.

İspanyol devi, oyuncunun bonservisi için Chelsea FC ile 55 milyon euro sabit ücret ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Transferin toplam maliyetinin 60 milyon euroya ulaşabileceği belirtiliyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Cucurella'nın 30 Haziran 2032 tarihine kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Böylece İspanyol sol bek, önümüzdeki altı sezon boyunca Madrid ekibinin formasını giyecek.

Real Madrid'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, önümüzdeki altı sezon boyunca, 30 Haziran 2032'ye kadar kulübümüze bağlı kalacak."

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