Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, sahneye çıkıyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Fransa, turnuvadaki ilk maçında yarın Senegal ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

calendar 15 Haziran 2026 14:13 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 14:18
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, sahneye çıkıyor
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Dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan I Grubu maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adayları arasında gösterilen Fransa, yeni bir başarı hikayesi yazmak için turnuvadaki ilk sınavını vermeye hazırlanıyor. Senegal, Norveç ve Irak ile aynı grupta yer alan "Horozlar", ilk maçında Senegal karşısında New York New Jersey Stadı'nda galibiyet arayacak. Karşılaşma yarın TSİ 22.00'de oynanacak.
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FRANSA YENİDEN ZİRVEYİ HEDEFLİYOR

Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Fransa, dünya sıralamasında 3. basamakta yer alıyor. 2018 Rusya'da kupayı müzesine götüren, 2022 Katar'da ise final oynayarak ikincilikle yetinen tecrübeli ekip, güçlü kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında.

Kylian Mbappe'nin kaptanlığında sahaya çıkacak Fransa'nın forvet ve orta saha hattında Ousmane Dembele'nin yanı sıra Michael Olise, Warren Zaire-Emery ve Desire Doue gibi yüksek potansiyelli genç yıldızlar dikkat çekiyor. Ayrıca, 2018'deki şampiyon kadronun önemli parçalarından olan ve Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha N'Golo Kante de turnuvada ülkesi adına sahne alacak.

İLK RAKİP TANIDIK İSİMLERLE SENEGAL

Fransa'nın gruptaki ilk rakibi olan Senegal ise Dünya Kupası tarihindeki 4. katılımını gerçekleştirecek. Daha önce 2002, 2018 ve 2022 turnuvalarında boy gösteren Afrika temsilcisi, 2002 yılında elde ettiği çeyrek final oynama başarısının üzerine çıkmayı amaçlıyor. Senegal'in açıklanan kadrosunda Trendyol Süper Lig'den de iki tanıdık isim yer alıyor; Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ile Samsunspor'da oynayan Cherif Ndiaye, Fransa karşısında takımlarının başarısı için ter dökecek.

GRUBUN DİĞER MAÇI ÇARŞAMBA GÜNÜ

I Grubu'ndaki ilk haftanın diğer mücadelesinde ise Norveç ile Irak karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 01.00'de Boston Stadı'nda oynanacak.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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