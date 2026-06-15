Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, sahneye çıkıyor
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Fransa, turnuvadaki ilk maçında yarın Senegal ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
15 Haziran 2026 14:13| Son Güncelleme Tarihi:15 Haziran 2026 14:18
Dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan I Grubu maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adayları arasında gösterilen Fransa, yeni bir başarı hikayesi yazmak için turnuvadaki ilk sınavını vermeye hazırlanıyor. Senegal, Norveç ve Irak ile aynı grupta yer alan "Horozlar", ilk maçında Senegal karşısında New York New Jersey Stadı'nda galibiyet arayacak. Karşılaşma yarın TSİ 22.00'de oynanacak.
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FRANSA YENİDEN ZİRVEYİ HEDEFLİYOR
Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Fransa, dünya sıralamasında 3. basamakta yer alıyor. 2018 Rusya'da kupayı müzesine götüren, 2022 Katar'da ise final oynayarak ikincilikle yetinen tecrübeli ekip, güçlü kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında.
Kylian Mbappe'nin kaptanlığında sahaya çıkacak Fransa'nın forvet ve orta saha hattında Ousmane Dembele'nin yanı sıra Michael Olise, Warren Zaire-Emery ve Desire Doue gibi yüksek potansiyelli genç yıldızlar dikkat çekiyor. Ayrıca, 2018'deki şampiyon kadronun önemli parçalarından olan ve Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha N'Golo Kante de turnuvada ülkesi adına sahne alacak.
İLK RAKİP TANIDIK İSİMLERLE SENEGAL
Fransa'nın gruptaki ilk rakibi olan Senegal ise Dünya Kupası tarihindeki 4. katılımını gerçekleştirecek. Daha önce 2002, 2018 ve 2022 turnuvalarında boy gösteren Afrika temsilcisi, 2002 yılında elde ettiği çeyrek final oynama başarısının üzerine çıkmayı amaçlıyor. Senegal'in açıklanan kadrosunda Trendyol Süper Lig'den de iki tanıdık isim yer alıyor; Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ile Samsunspor'da oynayan Cherif Ndiaye, Fransa karşısında takımlarının başarısı için ter dökecek.
GRUBUN DİĞER MAÇI ÇARŞAMBA GÜNÜ
I Grubu'ndaki ilk haftanın diğer mücadelesinde ise Norveç ile Irak karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 01.00'de Boston Stadı'nda oynanacak.
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