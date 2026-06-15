Tarkan'dan dikkat çeken Milli Takım paylaşımı!
Ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. Ay-yıldızlı ekibin ilk maçın ardından eleştirilmesine tepki gösteren Tarkan, futbolcuların ve teknik ekibin yanında olunması gerektiğini vurguladı.
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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tarkan, ay-yıldızlı ekibin ilk maçın ardından yoğun eleştirilere maruz kalmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti.
"YARGI DEĞİL DAYANIŞMA"
Milli takım oyuncularının ve teknik ekibin büyük bir baskı altında mücadele ettiğini vurgulayan Tarkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım.
Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum."
"GERÇEKTEN BİR OLALIM"
Tarkan, milli takımın en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde birlik olunması gerektiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:
"Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma."
DESTEK ÇAĞRISI YAPTI
Paylaşımını destek çağrısıyla tamamlayan Tarkan, sonuç ne olursa olsun milli takımın yanında olunması gerektiğini belirtti.
Ünlü sanatçı, "Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım." ifadelerini kullandı.
🇹🇷 Tarkan: "Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine, "Bir Oluruz Yolunda" dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma." pic.twitter.com/bXU8MPxd2k
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
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