Tarkan'dan dikkat çeken Milli Takım paylaşımı!

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"YARGI DEĞİL DAYANIŞMA"

"GERÇEKTEN BİR OLALIM"

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

🇹🇷 Tarkan: "Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine, "Bir Oluruz Yolunda" dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma." pic.twitter.com/bXU8MPxd2k



— Sporx (@sporx) June 15, 2026

Ünlü sanatçı Tarkan, Dünya Kupası'nda ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na destek veren bir paylaşım yaptı.Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tarkan, ay-yıldızlı ekibin ilk maçın ardından yoğun eleştirilere maruz kalmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti.Milli takım oyuncularının ve teknik ekibin büyük bir baskı altında mücadele ettiğini vurgulayan Tarkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Tarkan, milli takımın en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde birlik olunması gerektiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:Paylaşımını destek çağrısıyla tamamlayan Tarkan, sonuç ne olursa olsun milli takımın yanında olunması gerektiğini belirtti.Ünlü sanatçı,ifadelerini kullandı.