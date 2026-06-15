Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Tarkan'dan dikkat çeken Milli Takım paylaşımı!

Ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. Ay-yıldızlı ekibin ilk maçın ardından eleştirilmesine tepki gösteren Tarkan, futbolcuların ve teknik ekibin yanında olunması gerektiğini vurguladı.

calendar 15 Haziran 2026 15:38 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 15:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Tarkan'dan dikkat çeken Milli Takım paylaşımı!
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News
Ünlü sanatçı Tarkan, Dünya Kupası'nda ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na destek veren bir paylaşım yaptı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tarkan, ay-yıldızlı ekibin ilk maçın ardından yoğun eleştirilere maruz kalmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

"YARGI DEĞİL DAYANIŞMA"

Milli takım oyuncularının ve teknik ekibin büyük bir baskı altında mücadele ettiğini vurgulayan Tarkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım.

Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum."

"GERÇEKTEN BİR OLALIM"

Tarkan, milli takımın en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde birlik olunması gerektiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma."

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Paylaşımını destek çağrısıyla tamamlayan Tarkan, sonuç ne olursa olsun milli takımın yanında olunması gerektiğini belirtti.

Ünlü sanatçı, "Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Tarkan
Tarkan'dan dikkat çeken Milli Takım paylaşımı!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Tunus
Tunus'ta mağlubiyet sonrası hoca ayrılığı!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, sahneye çıkıyor
Brezilya
Brezilya'yı durduran Faslı genç yıldızın hikayesi şaşırttı!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön