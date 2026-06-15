Tunus'ta mağlubiyet sonrası hoca ayrılığı!

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta Tunus, İsveç'e

5-1 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başladı.

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İlk Dünya Kupası maçında İsveç'e yenilen Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.İsveç mağlubiyetinin ardından Sabri Lamouchi, yaptığı açıklamadaifadelerini kullanmıştı.Tunus, puan alamadan grubun son sırasında yer alırken, İsveç 3 puanla lider durumda. Hollanda ve Japonya ise 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından 1'er puanla ikinci ve üçüncü sıralarda bulunuyor.1-0 Haiti0-0 Kanada0-1 Avustruya0-5 Belçika1-5 İsveç