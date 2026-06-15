Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı

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HAKEMLER VE FEDERASYON BAŞKANLARI VİZE ALAMADI

HAVALİMANINDA SAATLERCE SORGULANDI

"BU OLAYLAR TURNUVA TARİHİNDE BİR LEKE OLARAK KALACAK"

FIFA'NIN YETKİSİ SINIRLI

2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, ev sahibi ülkeler ABD ve Kanada'nın uyguladığı vize ve giriş politikaları uluslararası bir kriz boyutuna ulaştı. Turnuva ruhunu gölgelediği belirtilen katı kurallar nedeniyle, organizasyonda görev alacak çok sayıda elit spor adamı, hakem ve yetkili turnuva dışında kaldı ya da sınır kapılarında saatlerce bekletildi.Afrika kıtasının en üst düzey hakemleri arasında gösterilen ve Dünya Kupası'nda düdük çalmaya hazırlanan 34 yaşındaki Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD vizesi alamaması, yaşanan krizin sembolü oldu.Sadece Somalili hakem değil; Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, Irak Milli Takımı fotoğrafçısı Talal Salah ve İran Milli Takımı teknik heyetinin bazı üyeleri de ABD'nin katı vize engeline takılan isimler arasında yer aldı. Kanada ise İngiltere'de cinsel suçlamalarla ilgili yargı süreci devam eden Ganalı futbolcu Thomas Partey'in ülkeye girişine izin vermeyerek turnuva dışı kalmasına yol açtı.Irak Milli Takımı'nın kampına katılmak üzere ABD'ye gelen yıldız golcü Aymen Hussein, Chicago Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle saatlerce sorguya çekildi. İki ülke arasında yaşanan yoğun bürokratik temasların ve kriz anlarının ardından Iraklı futbolcunun ülkeye girişine gecikmeli olarak izin verildi.Yaşanan diplomatik ve bürokratik krizleri değerlendiren BBC World Arapça ve İngilizce Haberleri Editörü Said Shehata, siyasetin spora müdahale etmesinin büyük zararlar doğurduğunu vurguladı. Shehata, "Yaşanan tatsız olaylar turnuvanın tarihinde bir leke olarak kalacak ancak genel olarak Dünya Kupası atmosferi üzerinde büyük bir etkisi olmaz" ifadelerini kullandı.Maçlar sırasında tribünlerde göze çarpan boş koltukların sadece bilet fiyatlarıyla ilgili olmadığını belirten Shehata, "Gereksiz sert uygulanan vize politikaları da bu boş koltukların bir diğer nedeni. Bazı oyuncuların, hakemlerin ve taraftarın girişi engellendi, bu durum iyi görünmüyor ve Dünya Kupası ruhunu doğrudan etkiliyor" dedi.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) bu süreçteki rolüne de değinen Said Shehata, kurumun yetki alanının sınırlarına dikkat çekti. FIFA'nın üzerine düşeni yaptığını ve ev sahibi ülkelerle koordinasyon sağlamaya çalıştığını ifade eden Shehata, "Ancak nihai karar ev sahibi ülkelerin elinde. Devletlerin egemenliği altında, FIFA hiçbir şey yapamaz. Sadece koordinasyon sağlarlar, daha fazlasını yapamazlar" diyerek hukuki sınırlara vurgu yaptı.