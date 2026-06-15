Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası süresince ev sahibi ülkelerden ABD ve Kanada'nın uyguladığı sert vize politikası, turnuvanın en büyük tartışma konularından biri haline geldi. Birçok hakem, futbolcu ve federasyon başkanı ülkelere alınmadı.

calendar 15 Haziran 2026 15:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
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2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, ev sahibi ülkeler ABD ve Kanada'nın uyguladığı vize ve giriş politikaları uluslararası bir kriz boyutuna ulaştı. Turnuva ruhunu gölgelediği belirtilen katı kurallar nedeniyle, organizasyonda görev alacak çok sayıda elit spor adamı, hakem ve yetkili turnuva dışında kaldı ya da sınır kapılarında saatlerce bekletildi.
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HAKEMLER VE FEDERASYON BAŞKANLARI VİZE ALAMADI

Afrika kıtasının en üst düzey hakemleri arasında gösterilen ve Dünya Kupası'nda düdük çalmaya hazırlanan 34 yaşındaki Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD vizesi alamaması, yaşanan krizin sembolü oldu.

Sadece Somalili hakem değil; Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, Irak Milli Takımı fotoğrafçısı Talal Salah ve İran Milli Takımı teknik heyetinin bazı üyeleri de ABD'nin katı vize engeline takılan isimler arasında yer aldı. Kanada ise İngiltere'de cinsel suçlamalarla ilgili yargı süreci devam eden Ganalı futbolcu Thomas Partey'in ülkeye girişine izin vermeyerek turnuva dışı kalmasına yol açtı.

HAVALİMANINDA SAATLERCE SORGULANDI

Irak Milli Takımı'nın kampına katılmak üzere ABD'ye gelen yıldız golcü Aymen Hussein, Chicago Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle saatlerce sorguya çekildi. İki ülke arasında yaşanan yoğun bürokratik temasların ve kriz anlarının ardından Iraklı futbolcunun ülkeye girişine gecikmeli olarak izin verildi.

"BU OLAYLAR TURNUVA TARİHİNDE BİR LEKE OLARAK KALACAK"

Yaşanan diplomatik ve bürokratik krizleri değerlendiren BBC World Arapça ve İngilizce Haberleri Editörü Said Shehata, siyasetin spora müdahale etmesinin büyük zararlar doğurduğunu vurguladı. Shehata, "Yaşanan tatsız olaylar turnuvanın tarihinde bir leke olarak kalacak ancak genel olarak Dünya Kupası atmosferi üzerinde büyük bir etkisi olmaz" ifadelerini kullandı.

Maçlar sırasında tribünlerde göze çarpan boş koltukların sadece bilet fiyatlarıyla ilgili olmadığını belirten Shehata, "Gereksiz sert uygulanan vize politikaları da bu boş koltukların bir diğer nedeni. Bazı oyuncuların, hakemlerin ve taraftarın girişi engellendi, bu durum iyi görünmüyor ve Dünya Kupası ruhunu doğrudan etkiliyor" dedi.

FIFA'NIN YETKİSİ SINIRLI

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) bu süreçteki rolüne de değinen Said Shehata, kurumun yetki alanının sınırlarına dikkat çekti. FIFA'nın üzerine düşeni yaptığını ve ev sahibi ülkelerle koordinasyon sağlamaya çalıştığını ifade eden Shehata, "Ancak nihai karar ev sahibi ülkelerin elinde. Devletlerin egemenliği altında, FIFA hiçbir şey yapamaz. Sadece koordinasyon sağlarlar, daha fazlasını yapamazlar" diyerek hukuki sınırlara vurgu yaptı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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