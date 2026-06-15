N'Golo Kante'den uyarı: "Dikkatli olmalıyız"
Fransa Milli Takımı'nda N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda Senegal ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.
N'Golo Kante, "Rakiplerimizin elinden gelenin en iyisini yapacağı, çok zorlu bir grubumuz var. Sürpriz yaşamamak için galibiyetle başlamak önemli. Kendimizi iyi hissediyoruz. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Final, bizim için de birçok takım için olduğu gibi bir hedef. Ancak bu çok zor olacak. Maçları tek tek ele alacağız." dedi.
Kendilerini destekleyen çok sayıda insan olduğunu dile getiren ve bu desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden deneyimli futbolcu, "Konsantre olmalıyız. Teknik direktörümüzün liderliğinde, turnuvanın başlamasını uzun zamandır bekliyoruz. Yüzde yüzümüzü veriyoruz, teknik direktörün talimatlarını dinliyoruz. Takımda birçok yetenek var ama rakiplerimizde de var. Kendimize güvenmemiz gerekse de kendimizi fazla abartmamalı ve dikkatli olmalıyız. Maçları tek tek ele alacağız. Hiçbir şey kesin değil, hiçbir şey önceden belli olmuyor." diye konuştu.
Fransa, Senegal'in ardından Dünya Kupası I Grubu'nda Irak ve Norveç'le karşı karşıya gelecek.
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|Av.
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|1
|ABD
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|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
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|O
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|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|Meksika
|1
|1
|0
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|2
|0
|2
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Kanada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0