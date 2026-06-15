Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Şenol Güneş'ten Montella'ya destek: "24 yılda hiç mi değişmedik?"

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki mağlubiyetini Şenol Güneş, TRT Spor'da değerlendirdi. Şenol Güneş'in Vincenzo Montella ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sözleri dikkat çekti.

calendar 15 Haziran 2026 19:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Şenol Güneş'ten Montella'ya destek: '24 yılda hiç mi değişmedik?'
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in Kerem Aktürkoğlu ve Vincenzo Montella ile ilgili sözleri ön plana çıktı.

"HİÇ Mİ DEĞİŞMEDİK BİZ"

2002 Dünya Kupası'ndan örnek veren Şenol Güneş, "24 sene önce ben giderken 'Senden olmaz' deniyordu. Şimdi de Montella'ya 'Senden olmaz' deniyor. Değişen bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Düşünce değişimi olması gerektiğini belirten Şenol Güneş, "Demek ki düşünce değişimi yapmak lazım. 24 sene önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz" yorumunda bulundu.

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu tercihine dair Şenol Güneş, "Kerem Aktürkoğlu 'Ben santrfor oynamalıyım' demedi. Sol-sağ açık... Tuncay Şanlı bir ara kaleye geçti. Kaleci olmak için mi geçti? Şartlar itibarıyla geçti. Hoca karar verdi. Hoca niye karar verdi? Şartlar öyle gerektirdi. Takıma yine hocası çağırdı" dedi.

"ASKERLİK GİBİ GÖREVE ÇAĞRILIYOR"

Şenol Güneş şu şekilde devam etti: "Bizde Avrupa'daki gibi değil. Çağırdığın zaman gelmeye mecbur. Gelen oyuncular askerlik gibi göreve çağrılıyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Beğenmezsen değiştirirsin ama neden suçluyoruz."

Şenol Güneş mevcut durumla ilgili, "Biz merdivenin sadece ilk basamağından düştük. Zirveye daha 8 basamak var. 5-6'dan düşseydik şansımız yoktu. Hem bir yerlerimiz kırılırdı, hem de yukarı çıkamazdık" ifadelerini kullandı.

"ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Şenol Güneş, mağlubiyet sonrası oluşan karamsar havaya da değinerek umut mesajı verdi.

Tecrübeli teknik adam, "Güneşin her zaman doğacağını biliyorsanız asla umutsuz olamazsınız. Gruptasın, grupta her türlü sonuç olur. Birinci de olabilirsin, sonuncu da. Giderken çocuklarımız, sonuncu olunca çocuklarımız değil mi?" ifadelerini kullandı.

Grup aşamasında her sonucun mümkün olduğunu vurgulayan Güneş, "Grupta her türlü şansımız var. Önemli olan elemelerde hata yapmayalım. Güneşin her zaman doğacağını biliyorsanız asla umutsuz olamazsınız" dedi.

Maçın ardından yapılan eleştirileri de değerlendiren Şenol Güneş, "Hangi oyun şekli olursa olsun, kaybettiyseniz bir eksik var demektir. Sadece istatistiklere bakarak karar vermek doğru değil. Bu maçta her şey bitti diyorlar, asıl şimdi başlıyor. Oyuncular tüm bu eleştirilere rağmen işlerine bakacaklar" şeklinde konuştu.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTUK

74 yaşındaki Şenol Güneş'in görev aldığı 2002 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı dünya üçüncüsü olma başarısı göstermişti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Avustralya maçında Kerem Aktürkoğlu'nu santrfor oynatması mağlubiyet sonrası tepki çekmişti. 
 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya10100001
2Cape Verde10100001
3Suudi Arabistan00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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