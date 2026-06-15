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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Brezilya'yı durduran Faslı genç yıldızın hikayesi şaşırttı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya karşısındaki performansıyla dikkat çeken Faslı orta saha Ayoub Bouaddi'nin, futbol kariyerinin yanında fizik ve matematik alanlarında üstün başarı gösterdiği ortaya çıktı.

calendar 15 Haziran 2026 13:50
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Brezilya'yı durduran Faslı genç yıldızın hikayesi şaşırttı!
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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas'ta maçın ardından en çok konuşulan isim Ayoub Bouaddi oldu. Fransa'nın Lille takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sahadaki performansının yanı sıra eğitim hayatındaki başarılarıyla da dikkat çekti.
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Brezilya'nın yıldızlarla dolu hücum hattına karşı sergilediği olgun futboluyla öne çıkan Bouaddi, şimdiden turnuvanın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

FİZİK VE MATEMATİKTE DE BAŞARILI

Fransa doğumlu ve Fas asıllı olan Bouaddi'nin yalnızca futbolda değil, akademik alanda da önemli başarılara sahip olduğu ortaya çıktı.

Genç futbolcu, Fransa'da lise bitirme sınavı olan bilim bakaloryasını (Baccalauréat Scientifique) en yüksek onur derecelerinden biriyle tamamladı. Profesyonel futbol kariyerini sürdürürken aynı zamanda fizik ve matematik alanlarında üniversite eğitimi almaya devam ediyor.

Bouaddi, daha önce verdiği bir röportajda yoğun eğitim programının futboluna da katkı sağladığını belirterek, "Bu şekilde yetiştirildim. Bu dersler zihnimi keskin ve uyanık tutmama yardımcı oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

BABASI SİYASETÇİ, KENDİSİ HİTABETTE DE ÖDÜLLÜ

Ayoub Bouaddi'nin dikkat çeken yönlerinden biri de liderlik ve iletişim becerileri.

Babası Hassan Bouaddi'nin Fransa'nın Creil kentinde belediye başkan yardımcılığı yaptığı öğrenilirken, genç futbolcu da Fransa'daki profesyonel futbol akademileri arasında düzenlenen ve Brigitte Macron'un da katıldığı hitabet yarışmasında birincilik elde etti.

FRANSA'YI DEĞİL FAS'I SEÇTİ

Mart 2026'ya kadar Fransa U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Bouaddi, uzun süre Fransız futbolunun gelecekteki yıldızlarından biri olarak görülüyordu.

Ancak Fas Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü çalışmaların ardından genç oyuncu milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı. Mayıs 2026'da FIFA onayıyla resmen Fas Milli Takımı formasını giymeye başlayan Bouaddi'nin kararı Fransa'da geniş yankı uyandırdı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Ayoub Bouaddi, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girdi.

18 yaşındaki futbolcuyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Liverpool'un yakından ilgilendiği belirtilirken, genç yıldızın Dünya Kupası sonrasında transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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