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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN final serisinde 2. randevu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 03:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN final serisinde 2. randevu!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

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