Marcus Rashford için kritik gün!

Marcus Rashford, Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Manchester United'a geri dönüyor.



OPSİYON KULLANILMAYACAK



Barcelona'nın Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford için 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun süresi 15 Haziran'da doluyor.



Katalan ekibinin, 28 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanması beklenmiyor.



MANU KADRODA TUTABİLİR



The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United, İngiliz yıldızı takım içinde değerlendirme planları yapmaya başladı.



Marcus Rashford'un, bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Barcelona'nın kazandığı şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Rashford, Katalan ekibinde 49 maçta 14 gol attı ve 14 asist yaptı.



