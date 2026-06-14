14 Haziran
Almanya-Curacao
20:00
14 Haziran
Hollanda-Japonya
23:00
15 Haziran
Fildişi Sahili-Ekvador
02:00
15 Haziran
İsveç-Tunus
05:00
14 Haziran
Malaga-Almeria
22:00

Marcus Rashford için kritik gün!

Barcelona'nın Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford için 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun süresi 15 Haziran'da doluyor. Katalan ekibinin, 28 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 16:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marcus Rashford için kritik gün!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Marcus Rashford, Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Manchester United'a geri dönüyor.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Barcelona'nın Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford için 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun süresi 15 Haziran'da doluyor.

Katalan ekibinin, 28 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

MANU KADRODA TUTABİLİR

The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United, İngiliz yıldızı takım içinde değerlendirme planları yapmaya başladı.

Marcus Rashford'un, bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Barcelona'nın kazandığı şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Rashford, Katalan ekibinde 49 maçta 14 gol attı ve 14 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.