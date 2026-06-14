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Kırkpınar'da "ilave 8 başpehlivan" belli oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak "ilave 8 başpehlivan" belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 16:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırkpınar'da 'ilave 8 başpehlivan' belli oldu
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek ilave 8 başpehlivan kesinleşti.

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabını oluşturan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde, 4. tur mücadelesinin ardından Kırkpınar'a katılacak ilave 8 başpehlivan belli oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasına göre Onur Susuz (23 puan), Süleyman Başar (17 puan), Tanju Gemici (14), Serhat Elvan (13 puan), Hasan Güzeller (13 puan), Ünal Karaman (8 puan), Ali Yanatma (8 puan) ve Tolga Turan (8 puan), 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmaya hak kazandı.

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 40 başpehlivan kol bağlayacak.

Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazanmıştı.

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