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Angelino'dan geleceği için karar

La Liga'ya geri dönen Deportivo'nun ilgilendiği Angelino, şu anda Roma'da kalmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 16:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Angelino'dan geleceği için karar
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Roma forması giyen Angelino, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

İSPANYA'DAN İSTİYORLAR

İspanya La Liga'ya geri dönen Deportivo, 29 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istiyor.

ROMA'DA KALMAK İSTİYOR

Deportivo'nun Angelino için Roma'ya teklif yapıp yapmayacağı belirsiz ancak deneyimli oyuncu, Roma'da kalmak istiyor.

Il Tempo'da yer alan habere göre, İspanyol oyuncu, şu anda Roma'da kalmak ve teknik direktör Gian Piero Gasperini'ye kendisini kanıtlamak istiyor.

ROMA İLE SÖZLEŞMESİ

Geride kalan sezonda sakatlık etkisiyle de 9 maçta süre bulan Angelino'nun, Roma ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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