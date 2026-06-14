Angelino'dan geleceği için karar

Roma forması giyen Angelino, geleceğiyle ilgili kararını verdi.



İSPANYA'DAN İSTİYORLAR



İspanya La Liga'ya geri dönen Deportivo, 29 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istiyor.



ROMA'DA KALMAK İSTİYOR



Deportivo'nun Angelino için Roma'ya teklif yapıp yapmayacağı belirsiz ancak deneyimli oyuncu, Roma'da kalmak istiyor.



Il Tempo'da yer alan habere göre, İspanyol oyuncu, şu anda Roma'da kalmak ve teknik direktör Gian Piero Gasperini'ye kendisini kanıtlamak istiyor.



ROMA İLE SÖZLEŞMESİ



Geride kalan sezonda sakatlık etkisiyle de 9 maçta süre bulan Angelino'nun, Roma ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



