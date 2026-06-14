-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Almanya - Curaçao maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Almanya - Curaçao maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 14 Haziran 2026 14:43 -
Güncelleme Tarihi:
14 Haziran 2026 14:43
Almanya - Curaçao maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Almanya - Curaçao maçı canlı izle şifresiz
Almanya - Curaçao maçını ücretsiz TRT Spor izle | Almanya - Curaçao maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT Spor'tan canlı izlenebilecek olan Almanya - Curaçao maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Almanya - Curaçao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Almanya - Curaçao maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Almanya ve Curaçao karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Almanya - Curaçao maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
ALMANYA - CURAÇAO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Almanya - Curaçao maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
ALMANYA - CURAÇAO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ALMANYA - CURAÇAO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Almanya, Curaçao ile karşı karşıya gelecek. Almanya - Curaçao maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. ALMANYA - CURAÇAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya - Curaçao maçı 14 Haziran Pazar günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.