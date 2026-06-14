Galatasaray'a transfer yanıtı: 40 milyon euro

Galatasaray, orta saha transferi için listesini genişletiyor. Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'dan Joao Gomes ile ilgileniyor.
Yaz transfer döneminde orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılarda çalışmalar sürüyor. Yönetim, transfer listesini genişletmeye devam ediyor.
40 MİLYON EURO
Premier Lig'den düşen Wolverhampton, iyi teklif alan oyuncuları ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Ada basını, İngiliz ekibinin Brezilyalı futbolcusu için en az 40 milyon euro istediğini öne sürdü.
Geride kalan sezonda 41 maçta 3 bin 192 dakika süre bulan Joao Gomes, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.
25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Brezilya milli takım formasını da 10 kez giydi.
Yaz transfer döneminde orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılarda çalışmalar sürüyor. Yönetim, transfer listesini genişletmeye devam ediyor.
40 MİLYON EURO
Premier Lig'den düşen Wolverhampton, iyi teklif alan oyuncuları ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Ada basını, İngiliz ekibinin Brezilyalı futbolcusu için en az 40 milyon euro istediğini öne sürdü.
Geride kalan sezonda 41 maçta 3 bin 192 dakika süre bulan Joao Gomes, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.
25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Brezilya milli takım formasını da 10 kez giydi.