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Türkiye Maçı Kazandı mı, Kaç Kaç Bitti? A Milli Takım Dünya Kupası'na Mağlubiyetle Başladı
Haber Tarihi: 14 Haziran 2026 11:07 -
Güncelleme Tarihi:
14 Haziran 2026 11:07
Türkiye Maçı Kazandı mı, Kaç Kaç Bitti? A Milli Takım Dünya Kupası'na Mağlubiyetle Başladı
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, D Grubu mücadelesinde Avustralya ile karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merak ettiği "Türkiye maçı kazandı mı?" sorusunun yanıtı belli oldu.
Ay-Yıldızlı ekip, Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Böylece Türkiye, Dünya Kupası grup aşamasına puansız başladı.
Türkiye - Avustralya maçı kaç kaç bitti?Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan mücadelede Avustralya, Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Avustralya'nın golleri Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe'den geldi.Maçta neler yaşandı?Karşılaşma boyunca topa daha fazla sahip olan taraf Türkiye oldu. Ancak A Milli Takım, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Avustralya ise hızlı hücumlarla etkili olurken bulduğu pozisyonları gole çevirmeyi başardı. Kaleci Patrick Beach'in kritik kurtarışları da sonucun belirlenmesinde önemli rol oynadı.Türkiye'nin gruptaki durumuBu sonuçla Avustralya, Dünya Kupası D Grubu'na 3 puanla başladı. Türkiye ise ilk maç sonunda puanla tanışamadı. Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.Vincenzo Montella'dan maç sonu açıklaması
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından yaptığı değerlendirmede takımın performansından dolayı üzgün olduklarını ancak gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini belirtti. Deneyimli teknik adam, kalan maçlarda daha iyi sonuçlar almak için mücadele edeceklerini ifade etti.Türkiye Maçı Kazandı mı? İşte Sonuç2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. A Milli Takım, gruptaki bir sonraki karşılaşmasında Paraguay karşısında puan arayacak. Dünya Kupası heyecanı sürerken futbolseverler, Ay-Yıldızlı ekibin kalan maçlardaki performansını merakla bekliyor.
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