Haber Tarihi: 14 Haziran 2026 11:07 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 11:07

Türkiye Maçı Kazandı mı, Kaç Kaç Bitti? A Milli Takım Dünya Kupası'na Mağlubiyetle Başladı

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, D Grubu mücadelesinde Avustralya ile karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merak ettiği "Türkiye maçı kazandı mı?" sorusunun yanıtı belli oldu.

Türkiye Maçı Kazandı mı, Kaç Kaç Bitti? A Milli Takım Dünya Kupası'na Mağlubiyetle Başladı
Abone Ol
 Ay-Yıldızlı ekip, Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Böylece Türkiye, Dünya Kupası grup aşamasına puansız başladı.
Türkiye - Avustralya maçı kaç kaç bitti?

Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan mücadelede Avustralya, Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Avustralya'nın golleri Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe'den geldi.

Maçta neler yaşandı?

Karşılaşma boyunca topa daha fazla sahip olan taraf Türkiye oldu. Ancak A Milli Takım, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Avustralya ise hızlı hücumlarla etkili olurken bulduğu pozisyonları gole çevirmeyi başardı. Kaleci Patrick Beach'in kritik kurtarışları da sonucun belirlenmesinde önemli rol oynadı.

Türkiye'nin gruptaki durumu

Bu sonuçla Avustralya, Dünya Kupası D Grubu'na 3 puanla başladı. Türkiye ise ilk maç sonunda puanla tanışamadı. Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Vincenzo Montella'dan maç sonu açıklaması


A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından yaptığı değerlendirmede takımın performansından dolayı üzgün olduklarını ancak gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini belirtti. Deneyimli teknik adam, kalan maçlarda daha iyi sonuçlar almak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Türkiye Maçı Kazandı mı? İşte Sonuç

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. A Milli Takım, gruptaki bir sonraki karşılaşmasında Paraguay karşısında puan arayacak. Dünya Kupası heyecanı sürerken futbolseverler, Ay-Yıldızlı ekibin kalan maçlardaki performansını merakla bekliyor.

Diğer Haberler

Süper Lig'de Ahmed Kutucu yarışı! Galatasaray Süper Lig'de Ahmed Kutucu yarışı!
Galatasaray, Singo'yu bekliyor Galatasaray Galatasaray, Singo'yu bekliyor
Beşiktaş, Trossard için Dünya Kupasını bekliyor! Beşiktaş Beşiktaş, Trossard için Dünya Kupasını bekliyor!
Öğretmen Seminer Programı Online mı 2026? Haziran Mesleki Çalışmaları Yüz Yüze mi Yapılacak? Gündem Öğretmen Seminer Programı Online mı 2026? Haziran Mesleki Çalışmaları Yüz Yüze mi Yapılacak?
Fenerbahçe'de 'savunma' haftası Fenerbahçe Fenerbahçe'de 'savunma' haftası
Galatasaray'da 3 futbolcu için kapı kapalı Galatasaray Galatasaray'da 3 futbolcu için kapı kapalı
Galatasaray'a Avrupa Süper Ligi daveti! Galatasaray Galatasaray'a Avrupa Süper Ligi daveti!
Samandıra'da 5 günlük zirve! Fenerbahçe Samandıra'da 5 günlük zirve!
Beşiktaş'ta Cerny ayrılığı kapıda! Eski takımı Rangers talip... Beşiktaş Beşiktaş'ta Cerny ayrılığı kapıda! Eski takımı Rangers talip...
Daha fazla göster
 Reklam 
1
A Milli Takım'ın İlk 11'i
2
Arsenal'in yeni gözdesi Barcola
3
Transferde dev pazarlık: Konyaspor'dan Trabzonspor'a 5 milyon avro
4
Dursun Özbek'e Camavinga çağrısı
5
Hiç böyle hayal etmemiştik
6
Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek sürprizi!
7
Süper Lig'de Lincoln Henrique rekabeti: Dört takım peşinde

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.