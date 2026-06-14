Türkiye Maçı Kazandı mı, Kaç Kaç Bitti? A Milli Takım Dünya Kupası'na Mağlubiyetle Başladı

Ay-Yıldızlı ekip, Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Böylece Türkiye, Dünya Kupası grup aşamasına puansız başladı.

Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan mücadelede Avustralya, Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Avustralya'nın golleri Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe'den geldi.

Karşılaşma boyunca topa daha fazla sahip olan taraf Türkiye oldu. Ancak A Milli Takım, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Avustralya ise hızlı hücumlarla etkili olurken bulduğu pozisyonları gole çevirmeyi başardı. Kaleci Patrick Beach'in kritik kurtarışları da sonucun belirlenmesinde önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Avustralya, Dünya Kupası D Grubu'na 3 puanla başladı. Türkiye ise ilk maç sonunda puanla tanışamadı. Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından yaptığı değerlendirmede takımın performansından dolayı üzgün olduklarını ancak gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini belirtti. Deneyimli teknik adam, kalan maçlarda daha iyi sonuçlar almak için mücadele edeceklerini ifade etti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. A Milli Takım, gruptaki bir sonraki karşılaşmasında Paraguay karşısında puan arayacak. Dünya Kupası heyecanı sürerken futbolseverler, Ay-Yıldızlı ekibin kalan maçlardaki performansını merakla bekliyor.