Haber Tarihi: 14 Haziran 2026 11:34 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 11:34

Öğretmen Seminer Programı Online mı 2026? Haziran Mesleki Çalışmaları Yüz Yüze mi Yapılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala öğretmenlerin en çok merak ettiği konular arasında "Öğretmen seminer programı online mı 2026?" sorusu yer alıyor. Okulların kapanmasının ardından gerçekleştirilecek mesleki çalışma programlarının yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yapılacağı araştırılıyor.

Öğretmen Seminer Programı Online mı 2026? Haziran Mesleki Çalışmaları Yüz Yüze mi Yapılacak?
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak resmi açıklamalar, öğretmenlerin seminer dönemine ilişkin detayları netleştirecek.
Haziran seminerleri online olacak mı?

Her yıl eğitim öğretim yılının sonunda düzenlenen mesleki çalışma programları, öğretmenlerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Son yıllarda bazı dönemlerde çevrim içi olarak yapılan seminerler nedeniyle bu yılın uygulaması da merak konusu oldu.

Öğretmenler, seminerlerin online olup olmayacağına ilişkin MEB'den gelecek resmi duyuruları yakından takip ediyor.

Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak?

Mesleki çalışma programları genellikle okulların kapanmasının ardından Haziran ayının son haftasında gerçekleştiriliyor. Program kapsamında öğretmenler; eğitim değerlendirmeleri, yeni dönem planlamaları ve çeşitli mesleki gelişim faaliyetlerine katılıyor.

Seminerlerin tarihleri ve uygulama şekli her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda belirleniyor.

MEB'den açıklama bekleniyor


Öğretmenlerin seminer dönemini planlayabilmesi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi yazı ile seminerlerin çevrim içi ya da yüz yüze gerçekleştirileceği netlik kazanacak.

Uzmanlar, öğretmenlerin yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiğini belirtiyor.

Öğretmen Seminer Programı Online mı? Son Durum

2026 yılı öğretmen seminer programının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin nihai kararın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Resmi duyurunun ardından seminerlerin uygulanma şekli ve detaylı program kamuoyuyla paylaşılacak.

Öğretmenler ve eğitim camiası, Haziran dönemi mesleki çalışmalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Diğer Haberler

Galatasaray, Singo'yu bekliyor Galatasaray Galatasaray, Singo'yu bekliyor
Beşiktaş'ta hedef Leandro Trossard: Arsenal'in bonservis talebi belli oldu Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef Leandro Trossard: Arsenal'in bonservis talebi belli oldu
Öğretmen Seminer Programı Online mı 2026? Haziran Mesleki Çalışmaları Yüz Yüze mi Yapılacak? Gündem Öğretmen Seminer Programı Online mı 2026? Haziran Mesleki Çalışmaları Yüz Yüze mi Yapılacak?
Fenerbahçe'de 'savunma' haftası Fenerbahçe Fenerbahçe'de 'savunma' haftası
Galatasaray'da 3 futbolcu için kapı kapalı Galatasaray Galatasaray'da 3 futbolcu için kapı kapalı
Galatasaray'a Avrupa Süper Ligi daveti! Galatasaray Galatasaray'a Avrupa Süper Ligi daveti!
Samandıra'da 5 günlük zirve! Fenerbahçe Samandıra'da 5 günlük zirve!
Beşiktaş'ta Cerny ayrılığı kapıda! Eski takımı Rangers talip... Beşiktaş Beşiktaş'ta Cerny ayrılığı kapıda! Eski takımı Rangers talip...
Bugün Türkiye Maçı Var mı? A Milli Takımın Son Durumu ve Maç Takvimi Gündem Bugün Türkiye Maçı Var mı? A Milli Takımın Son Durumu ve Maç Takvimi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
A Milli Takım'ın İlk 11'i
2
Arsenal'in yeni gözdesi Barcola
3
Transferde dev pazarlık: Konyaspor'dan Trabzonspor'a 5 milyon avro
4
Dursun Özbek'e Camavinga çağrısı
5
Hiç böyle hayal etmemiştik
6
Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek sürprizi!
7
Süper Lig'de Lincoln Henrique rekabeti: Dört takım peşinde

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.