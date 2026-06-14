Öğretmen Seminer Programı Online mı 2026? Haziran Mesleki Çalışmaları Yüz Yüze mi Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak resmi açıklamalar, öğretmenlerin seminer dönemine ilişkin detayları netleştirecek.

Her yıl eğitim öğretim yılının sonunda düzenlenen mesleki çalışma programları, öğretmenlerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Son yıllarda bazı dönemlerde çevrim içi olarak yapılan seminerler nedeniyle bu yılın uygulaması da merak konusu oldu.

Öğretmenler, seminerlerin online olup olmayacağına ilişkin MEB'den gelecek resmi duyuruları yakından takip ediyor.

Mesleki çalışma programları genellikle okulların kapanmasının ardından Haziran ayının son haftasında gerçekleştiriliyor. Program kapsamında öğretmenler; eğitim değerlendirmeleri, yeni dönem planlamaları ve çeşitli mesleki gelişim faaliyetlerine katılıyor.

Seminerlerin tarihleri ve uygulama şekli her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda belirleniyor.

Öğretmenlerin seminer dönemini planlayabilmesi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi yazı ile seminerlerin çevrim içi ya da yüz yüze gerçekleştirileceği netlik kazanacak.

Uzmanlar, öğretmenlerin yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiğini belirtiyor.

2026 yılı öğretmen seminer programının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin nihai kararın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Resmi duyurunun ardından seminerlerin uygulanma şekli ve detaylı program kamuoyuyla paylaşılacak.

Öğretmenler ve eğitim camiası, Haziran dönemi mesleki çalışmalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.