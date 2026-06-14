Haber Tarihi: 14 Haziran 2026 11:09 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 11:09

Bugün Türkiye Maçı Var mı? A Milli Takımın Son Durumu ve Maç Takvimi

Futbolseverlerin merakla araştırdığı "Bugün Türkiye maçı var mı?" sorusu yanıt buldu. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk sınavını tamamladı.

Bugün Türkiye Maçı Var mı? A Milli Takımın Son Durumu ve Maç Takvimi
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Bu nedenle bugün itibarıyla A Milli Takımın yeni bir maçı bulunmuyor. Milliler, Dünya Kupası grup aşamasındaki bir sonraki karşılaşmasına hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye'nin sıradaki maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçı Paraguay karşısında olacak. Karşılaşmanın 20 Haziran 2026 tarihinde oynanması planlanıyor.

Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü

Millilerin grup aşamasındaki kalan maçları şu şekilde:

Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026
Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026

Bu karşılaşmalar, Türkiye'nin gruptan çıkma hedefi açısından büyük önem taşıyor.

A Milli Takım Dünya Kupası heyecanını sürdürüyor


24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Türkiye, grup aşamasında Paraguay ve ABD ile kritik mücadelelere çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekip, üst tura yükselmek için puan mücadelesi verecek.

Bugün Türkiye Maçı Var mı? İşte Son Durum

A Milli Futbol Takımı'nın bugün resmi bir maçı bulunmuyor. Dünya Kupası heyecanını sürdüren Türkiye, bir sonraki maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, millilerin grup aşamasındaki kritik mücadelelerini yakından takip etmeye devam ediyor.

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