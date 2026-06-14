Bugün Türkiye Maçı Var mı? A Milli Takımın Son Durumu ve Maç Takvimi

Bu nedenle bugün itibarıyla A Milli Takımın yeni bir maçı bulunmuyor. Milliler, Dünya Kupası grup aşamasındaki bir sonraki karşılaşmasına hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçı Paraguay karşısında olacak. Karşılaşmanın 20 Haziran 2026 tarihinde oynanması planlanıyor.

Millilerin grup aşamasındaki kalan maçları şu şekilde:

Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026

Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026

Bu karşılaşmalar, Türkiye'nin gruptan çıkma hedefi açısından büyük önem taşıyor.

A Milli Takım Dünya Kupası heyecanını sürdürüyor

24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Türkiye, grup aşamasında Paraguay ve ABD ile kritik mücadelelere çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekip, üst tura yükselmek için puan mücadelesi verecek.

A Milli Futbol Takımı'nın bugün resmi bir maçı bulunmuyor. Dünya Kupası heyecanını sürdüren Türkiye, bir sonraki maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, millilerin grup aşamasındaki kritik mücadelelerini yakından takip etmeye devam ediyor.