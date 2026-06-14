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Grimaldo'dan Fenerbahçe'ye şartlı onay

Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in yıldızına 6 milyon Euro'dan üç yıllık sözleşme yapmaya hazır. Ancak 30 yaşındaki oyuncu, ülkesinden beklediği teklifi alamazsa F.Bahçe'ye yaklaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 11:54
Haber: Sabah
Grimaldo'dan Fenerbahçe'ye şartlı onay
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferinde önemli bir isme yöneldi. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının yaptığı doğrudan temaslar sonucunda listenin ilk sırasına Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo yerleşti.

Alman ekibinde başarılı bir sezon geçiren 30 yaşındaki İspanyol futbolcuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden yoğun ilgi bulunuyor. Kontratı Haziran 2027'ye kadar devam eden deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe dahil dört farklı teklif aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimle gerçekleştirdiği görüşmelerde Grimaldo'nun transfere şartlı olarak olumlu yaklaştığı belirtildi.

Ancak yıldız futbolcunun önceliğinin kariyerine İspanya'da devam etmek olduğu ifade ediliyor. Özellikle Atletico Madrid'in oyuncuyla olan ilgisi dikkat çekerken, Madrid temsilcisinin resmi teklif sunması halinde Grimaldo'nun tercihini İspanyol ekibinden yana olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı, oyuncuya yıllık 6 milyon Euro civarında maaş teklif etmeye hazır olduğu öğrenildi.

GEÇEN SEZON 46 MAÇTA 26 GOLLÜK ETKİ

2025-26 sezonunda 46 maçta görev yapan Grimaldo, 14 gol atıp 12 de asist üretti. İspanyol yıldız, sol bekin yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

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