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Ersin Destanoğlu'ndan tek şart: 1. kalecilik

Beşiktaş'ta iç transferin en önemli gündem maddelerinden biri olan Ersin Destanoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Milli kalecinin yeni sözleşme için kapıları tamamen kapatmadığı ancak takımda kalması halinde birinci kaleci statüsünde olmak istediği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 12:00
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Ersin Destanoğlu'ndan tek şart: 1. kalecilik
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Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirilmesinin ardından yeni sezon kadro planlamasına hız veren Beşiktaş'ta, gözler sözleşmesi bitecek oyunculara çevrildi. Bu isimlerin başında gelen ve mukavelesi bu ay itibarıyla sona erecek olan Ersin Destanoğlu'nun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



YEDEK KALMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakan 25 yaşındaki file bekçisi, kariyer planlaması doğrultusunda yönetime net bir talep sundu. Özellikle Mert Günok'un kaleyi devraldığı dönemde formadan uzak kalan ve kulübeye mahkum olan yetenekli kalecinin, siyah-beyazlı ekipte devam etmesi durumunda takımın birinci kalecisi olma şartını öne sürdüğü bildirildi.

MASADA ÜÇ FARKLI ÜLKEDEN TEKLİF VAR
Kariyerinde bugüne kadar Beşiktaş dışında hiçbir takımın formasını giymeyen Destanoğlu, bir yandan da yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyor. Başarılı kaleciye resmi ilgi gösteren kulüplerin bulunduğu ligler şu şekilde sıralanıyor:

Fransa Ligue 1

İngiltere Championship

Suudi Arabistan Pro Lig



YÖNETİM MASAYA OTURMAYA HAZIRLANIYOR
Kadro yapılanmasını Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda yürüten ve transferde hata yapmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, iç transferde de adımlarını dikkatli atıyor. Siyah-beyazlı idarecilerin, önümüzdeki günlerde Ersin Destanoğlu ile masaya oturarak son bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

2018-2019 sezonundan itibaren A Takım kadrosunda yer alan ve güncel piyasa değeri 4 milyon avro olarak gösterilen deneyimli kalecinin durumunun gelecek hafta tamamen çözüme kavuşması öngörülüyor.

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