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Fenerbahçe'de öncelik ayrılacaklar!

Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk kadrosuna kavuşmak için sabırsızlanıyor. Yönetim ise yeni oyunculara yer açmak ve harcama limitini rahatlatmak için önceliği oyuncu satışına verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 10:38
Haber: Türkiye
Fenerbahçe'de öncelik ayrılacaklar!
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Fenerbahçe'de seçim sürecinde camia, başkanın kim olacağından bağımsız yapılacak transferlere odaklanmıştı. Yarışı, rekor oyla, efsane başkan Aziz Yıldırım kazandı ancak henüz taraftarın beklentilerine cevap verecek bir transfer gelişmesi yaşanmadı.

AYRILIK POLİTİKASI ŞART

Seçim öncesi anlaşma sağlanan Vedat Muriqi bile resmiyete dökmeyen yönetim, taraftardan daha farklı bir ajandaya sahip. Aziz Yıldırım ve kurmaylarının önceliği, mevcut şartlarda 35 milyon euro bandında olan transfer bütçesini yükseltmek. Bunun için de akılcı bir ayrılık politikası şart.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER

Başkan Aziz Yıldırım, yenilere yer açmak için lejyonerleri gönderirken hem bonservis geliri elde etmek hem de yıllık ücretleri aşağı çekmek gibi kapsamlı hesaplar içinde.

Nelson Semedo, Anthony Musaba, Fred takımda düşünülmeyen isimler. Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'un durumunu gelecek teklifler belirleyecek. Sidiki Cherif'in kiralık gönderilmesi neredeyse kesin gibi. Yüksek maliyetli isimlerden N'Golo Kante ve Anderson Talisca, hatta belki Ederson bile zengin bir alıcı bulunması halinde elden çıkarılacak.

SATIŞ LİSTESİNDELER

Fall, Diouf, Dominik Livakovic, Mimovic, Omar Fayed, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao zaten satış listesinde.

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