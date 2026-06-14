Galatasaray, Singo'yu bekliyor

Sezon başında rekor bir ücretle Galatasaray'a transfer olan Wilfried Singo, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkat çekiyor.
30 milyon euro ödenen Singo'nun ismi çok sayıda takımla birlikte anılırken, Galatasaray yönetimi önemli bir kar elde etmeden oyuncusunu bırakmaya yanaşmıyor.
Galatasaray, Singo'ya gelecek teklifler için 25 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası'nda sergileyeceği performansı bekliyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
30 milyon euro ödenen Singo'nun ismi çok sayıda takımla birlikte anılırken, Galatasaray yönetimi önemli bir kar elde etmeden oyuncusunu bırakmaya yanaşmıyor.
Galatasaray, Singo'ya gelecek teklifler için 25 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası'nda sergileyeceği performansı bekliyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.