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Dursun Özbek'ten Mauro Icardi sözleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sözleşme teklifinde bulundukları Mauro Icardi'den cevap beklediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 12:27
Dursun Özbek'ten Mauro Icardi sözleri
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sabah'a röportaj verdi.

Özbek, sözleşmesi biten Mauro Icardi ile ilgili son durumu anlattı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Galatasaray forması altında geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Mauro Icardi, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

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