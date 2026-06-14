Beşiktaş'ta Cerny ayrılığı kapıda! Eski takımı Rangers talip...

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Vaclav Cerny'nin, kariyerine başka bir takımda devam etmesi bekleniyor.
ITALIANO'DAN AYRILIK RAPORU
Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan ve yedek kulübesine hapsolan 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği bir süredir iddia ediliyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano'nun da durumu değerlendirerek yönetim kuruluna Çek oyuncu için "gidebilir" yönünde rapor sunduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetim, oyuncu için gelecek resmi teklifleri beklemeye başladı.
ESKİ TAKIMINA DÖNÜŞ YOLUNDA
Cerny'nin ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte, İskoçya'nın önde gelen kulüplerinden Glasgow Rangers eski oyuncusu için harekete geçti. Siyah-beyazlı idarecilerin, kulübün mali menfaatleri doğrultusunda makul bir teklif gelmesi halinde bu transfere kolaylık sağlayacağı ve satışa onay vereceği ifade ediliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sahada kaldığı süre boyunca skora yaptığı katkıyla bilinen Vaclav Cerny, çıktığı 37 resmi karşılaşmada 8 gol ve 8 asist üreterek takımına önemli bir destek vermişti.
Başarılı kanat oyuncusu, Türk futbolseverlerin hafızasında özellikle Avrupa kupalarındaki performansıyla yer ediniyor. Cerny, geçmişte formasını giydiği Glasgow Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği etkili futbolla Türk kamuoyunun dikkatini çekmişti.
ITALIANO'DAN AYRILIK RAPORU
Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan ve yedek kulübesine hapsolan 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği bir süredir iddia ediliyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano'nun da durumu değerlendirerek yönetim kuruluna Çek oyuncu için "gidebilir" yönünde rapor sunduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetim, oyuncu için gelecek resmi teklifleri beklemeye başladı.
ESKİ TAKIMINA DÖNÜŞ YOLUNDA
Cerny'nin ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte, İskoçya'nın önde gelen kulüplerinden Glasgow Rangers eski oyuncusu için harekete geçti. Siyah-beyazlı idarecilerin, kulübün mali menfaatleri doğrultusunda makul bir teklif gelmesi halinde bu transfere kolaylık sağlayacağı ve satışa onay vereceği ifade ediliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sahada kaldığı süre boyunca skora yaptığı katkıyla bilinen Vaclav Cerny, çıktığı 37 resmi karşılaşmada 8 gol ve 8 asist üreterek takımına önemli bir destek vermişti.
Başarılı kanat oyuncusu, Türk futbolseverlerin hafızasında özellikle Avrupa kupalarındaki performansıyla yer ediniyor. Cerny, geçmişte formasını giydiği Glasgow Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği etkili futbolla Türk kamuoyunun dikkatini çekmişti.