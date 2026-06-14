Samandıra'da 5 günlük zirve!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinin resmiyet kazanmasının ardından gözler Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çevrilecek.
Sarı-Lacivertliler'de yeni dönemin yol haritasını belirleyecek kapsamlı bir çalıştay için hazırlıklar tamamlandı.
Edinilen bilgilere göre teknik heyetin son şeklini almasının ardından yaklaşık 5 gün sürecek yoğun bir planlama kampı gerçekleştirilecek. Futbol yapılanmasının başında yer alan Oğuz Çetin ve resmi olarak duyurulması beklenen Aykut Kocaman'ın imzasının ardından planlanan organizasyonda 14 kişilik teknik ekip yapılanmasının yanı sıra futbol departmanının profesyonelleri de bulunacak.
SEZONLUK ANTRENMAN PROGRAMI
Bu süreçte sadece saha içi değil, kulübün futbol yapılanmasına dair tüm detaylar ele alınacak.
Teknik ekip organizasyonunun tamamlanmasının ardından antrenman metodolojileri, sezon içi yükleme programları, performans kriterleri, sağlık departmanı ile atletik performans birimlerinin çalışma sistemi detaylı şekilde değerlendirilecek.
Günlük antrenman içerikleri, maç haftası planlamaları ve sezon boyunca uygulanacak çalışma prensipleri de bu toplantılarda netleştirilecek.
TAKIM MÜHENDİSLİĞİ DE MASADA
Çalıştayın en kritik başlıklarından biri ise kadro yapılanması olacak. Teknik heyet, scouting departmanının hazırladığı raporları detaylı şekilde inceleyecek. Takımda kalacak isimler, ayrılması planlanan oyuncular, transfer öncelikleri ve mevki bazlı ihtiyaçlar tek tek değerlendirilecek. Yönetimin yürüttüğü transfer operasyonlarına yön verecek teknik raporların da bu toplantılar sonrasında şekillenmesi bekleniyor.
Yeni sezonun oyun modeli üzerinde de yoğun mesai harcanacak. Savunmadan oyun kurulması, pres organizasyonları, geçiş hücumları, duran top planları ve hücum varyasyonları detaylı şekilde çalışılacak. Yönetim ile teknik kadronun belirli oturumlarda bir araya gelerek bütçe, transfer stratejisi ve kadro mühendisliği konusunda ortak kararlar alacağı öğrenildi.
HEDEF AYNI VİZYONDA BULUŞMAK
Fenerbahçe'de hedef, sezon başlamadan önce tüm futbol yapılanmasını aynı vizyon etrafında birleştirmek ve sahaya net bir oyun kimliğiyle çıkmak. Bu nedenle Samandıra'da yapılacak 5 günlük zirve, yeni dönemin en önemli başlangıç adımlarından biri olarak görülüyor. Yönetim ve teknik heyet, şampiyonluk hedefi doğrultusunda temelleri bu çalıştayda atacak.
Sarı-Lacivertliler'de yeni dönemin yol haritasını belirleyecek kapsamlı bir çalıştay için hazırlıklar tamamlandı.
Edinilen bilgilere göre teknik heyetin son şeklini almasının ardından yaklaşık 5 gün sürecek yoğun bir planlama kampı gerçekleştirilecek. Futbol yapılanmasının başında yer alan Oğuz Çetin ve resmi olarak duyurulması beklenen Aykut Kocaman'ın imzasının ardından planlanan organizasyonda 14 kişilik teknik ekip yapılanmasının yanı sıra futbol departmanının profesyonelleri de bulunacak.
SEZONLUK ANTRENMAN PROGRAMI
Bu süreçte sadece saha içi değil, kulübün futbol yapılanmasına dair tüm detaylar ele alınacak.
Teknik ekip organizasyonunun tamamlanmasının ardından antrenman metodolojileri, sezon içi yükleme programları, performans kriterleri, sağlık departmanı ile atletik performans birimlerinin çalışma sistemi detaylı şekilde değerlendirilecek.
Günlük antrenman içerikleri, maç haftası planlamaları ve sezon boyunca uygulanacak çalışma prensipleri de bu toplantılarda netleştirilecek.
TAKIM MÜHENDİSLİĞİ DE MASADA
Çalıştayın en kritik başlıklarından biri ise kadro yapılanması olacak. Teknik heyet, scouting departmanının hazırladığı raporları detaylı şekilde inceleyecek. Takımda kalacak isimler, ayrılması planlanan oyuncular, transfer öncelikleri ve mevki bazlı ihtiyaçlar tek tek değerlendirilecek. Yönetimin yürüttüğü transfer operasyonlarına yön verecek teknik raporların da bu toplantılar sonrasında şekillenmesi bekleniyor.
Yeni sezonun oyun modeli üzerinde de yoğun mesai harcanacak. Savunmadan oyun kurulması, pres organizasyonları, geçiş hücumları, duran top planları ve hücum varyasyonları detaylı şekilde çalışılacak. Yönetim ile teknik kadronun belirli oturumlarda bir araya gelerek bütçe, transfer stratejisi ve kadro mühendisliği konusunda ortak kararlar alacağı öğrenildi.
HEDEF AYNI VİZYONDA BULUŞMAK
Fenerbahçe'de hedef, sezon başlamadan önce tüm futbol yapılanmasını aynı vizyon etrafında birleştirmek ve sahaya net bir oyun kimliğiyle çıkmak. Bu nedenle Samandıra'da yapılacak 5 günlük zirve, yeni dönemin en önemli başlangıç adımlarından biri olarak görülüyor. Yönetim ve teknik heyet, şampiyonluk hedefi doğrultusunda temelleri bu çalıştayda atacak.