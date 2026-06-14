14 Haziran
Almanya-Curacao
20:00
14 Haziran
Hollanda-Japonya
23:00
15 Haziran
Fildişi Sahili-Ekvador
02:00
15 Haziran
İsveç-Tunus
05:00
14 Haziran
Malaga-Almeria
22:00

Samandıra'da 5 günlük zirve!

Samandıra'da yeni dönem başlıyor. Teknik direktör imzasının ardından Fenerbahçe'de 5 günlük kapsamlı bir futbol zirvesi yapılacak. Teknik ekip yapılanmasından transfer planlamasına, oyun modelinden performans kriterlerine kadar tüm detaylar masaya yatırılacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 11:12
Haber: Fanatik
Samandıra'da 5 günlük zirve!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinin resmiyet kazanmasının ardından gözler Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çevrilecek.

Sarı-Lacivertliler'de yeni dönemin yol haritasını belirleyecek kapsamlı bir çalıştay için hazırlıklar tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre teknik heyetin son şeklini almasının ardından yaklaşık 5 gün sürecek yoğun bir planlama kampı gerçekleştirilecek. Futbol yapılanmasının başında yer alan Oğuz Çetin ve resmi olarak duyurulması beklenen Aykut Kocaman'ın imzasının ardından planlanan organizasyonda 14 kişilik teknik ekip yapılanmasının yanı sıra futbol departmanının profesyonelleri de bulunacak.

SEZONLUK ANTRENMAN PROGRAMI

Bu süreçte sadece saha içi değil, kulübün futbol yapılanmasına dair tüm detaylar ele alınacak.

Teknik ekip organizasyonunun tamamlanmasının ardından antrenman metodolojileri, sezon içi yükleme programları, performans kriterleri, sağlık departmanı ile atletik performans birimlerinin çalışma sistemi detaylı şekilde değerlendirilecek.

Günlük antrenman içerikleri, maç haftası planlamaları ve sezon boyunca uygulanacak çalışma prensipleri de bu toplantılarda netleştirilecek.

TAKIM MÜHENDİSLİĞİ DE MASADA

Çalıştayın en kritik başlıklarından biri ise kadro yapılanması olacak. Teknik heyet, scouting departmanının hazırladığı raporları detaylı şekilde inceleyecek. Takımda kalacak isimler, ayrılması planlanan oyuncular, transfer öncelikleri ve mevki bazlı ihtiyaçlar tek tek değerlendirilecek. Yönetimin yürüttüğü transfer operasyonlarına yön verecek teknik raporların da bu toplantılar sonrasında şekillenmesi bekleniyor.

Yeni sezonun oyun modeli üzerinde de yoğun mesai harcanacak. Savunmadan oyun kurulması, pres organizasyonları, geçiş hücumları, duran top planları ve hücum varyasyonları detaylı şekilde çalışılacak. Yönetim ile teknik kadronun belirli oturumlarda bir araya gelerek bütçe, transfer stratejisi ve kadro mühendisliği konusunda ortak kararlar alacağı öğrenildi.

HEDEF AYNI VİZYONDA BULUŞMAK

Fenerbahçe'de hedef, sezon başlamadan önce tüm futbol yapılanmasını aynı vizyon etrafında birleştirmek ve sahaya net bir oyun kimliğiyle çıkmak. Bu nedenle Samandıra'da yapılacak 5 günlük zirve, yeni dönemin en önemli başlangıç adımlarından biri olarak görülüyor. Yönetim ve teknik heyet, şampiyonluk hedefi doğrultusunda temelleri bu çalıştayda atacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.