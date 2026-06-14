Okan Buruk'tan transfer mesajı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tarabya'da katıldığı bir okulun mezuniyet törenin ardından açıklamalarda bulundu.
TRANSFER İÇİN MESAJ
Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu özellikle yeni sezon öncesinde yürütülen transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
"Çalışmalarımız sürüyor tabii ki. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz." diyen Okan Buruk, "Başkanımız ve Abdullah Kavukcu ile birlikte bu çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atarız. Şu anda daha transfer döneminin başındayız. Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor ilerliyor. Biliyorsunuz, yabancı kuralı da değişti. O yüzden işimiz biraz zorlaştı ama transferler yapacağız." ifadelerini kullandı.
OSIMHEN YANITI
Okan Buruk'un törene Abdullah Kavukcu ile beraber katılması ve yine transfer çalışmalarını sarı-kırmızılı yönetici ile beraber gerçekleştirdiklerini söylemesi de dikkat çekti. Sportif AŞ'deki görevlendirmeler öncesi bu durum Başkan Dursun Özbek ve yönetimine de bir mesaj olarak yorumlandı.
Başarılı teknik adam, takımın yıldız forveti Victor Osimhen'in Avrupa'dan birçok takımla adının anılmasıyla ilgili gelen soruya da "Bize öyle bir konu gelmedi. Şu anda bir şey yok. Osimhen inşallah Galatasaray'da yoluna devam edecek inşallah." yanıtını verdi.
TRANSFER İÇİN MESAJ
Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu özellikle yeni sezon öncesinde yürütülen transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
"Çalışmalarımız sürüyor tabii ki. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz." diyen Okan Buruk, "Başkanımız ve Abdullah Kavukcu ile birlikte bu çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atarız. Şu anda daha transfer döneminin başındayız. Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor ilerliyor. Biliyorsunuz, yabancı kuralı da değişti. O yüzden işimiz biraz zorlaştı ama transferler yapacağız." ifadelerini kullandı.
OSIMHEN YANITI
Okan Buruk'un törene Abdullah Kavukcu ile beraber katılması ve yine transfer çalışmalarını sarı-kırmızılı yönetici ile beraber gerçekleştirdiklerini söylemesi de dikkat çekti. Sportif AŞ'deki görevlendirmeler öncesi bu durum Başkan Dursun Özbek ve yönetimine de bir mesaj olarak yorumlandı.
Başarılı teknik adam, takımın yıldız forveti Victor Osimhen'in Avrupa'dan birçok takımla adının anılmasıyla ilgili gelen soruya da "Bize öyle bir konu gelmedi. Şu anda bir şey yok. Osimhen inşallah Galatasaray'da yoluna devam edecek inşallah." yanıtını verdi.