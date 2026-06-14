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Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı başvurusu

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı sınırının revize edilmesi için yeni bir başvuruda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 10:56
Haber: Türkiye
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı başvurusu
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Özellikle büyük kulüpler TFF'nin 10+4 yabancı kuralının sıkıntısını çekerken Galatasaray'dan yeni bir öneri geldi.

GALATASARAY'IN ÖNERİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran sarı kırmızılılar, yabancı sayısının 10+2+2 şeklinde revize edilmesini istedi.

+2'nin 2000 doğumlu yabancıları kapsaması, diğer +2'nin de TFF'nin belirlediği gibi 23 yaş altı şeklinde olması yönünde.

Her fırsatta yabancı kuralının değişmesi gerektiğini belirten Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, "Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı. Örnek vereyim. Geçen sene Leroy Sane'yi aldık. Şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur." açıklamasını yapmıştı.

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