Beşiktaş, 3 gurbetçi genç futbolcu için devrede

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını çift yönlü olarak sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, takımı doğrudan şampiyonluk yarışına sokacak tecrübeli isimlerin yanı sıra, uzun vadede kulübe hem sportif hem de mali getiri sağlayacak genç yetenekleri de kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu doğrultuda Futbol Direktörü Önder Özen'in belirlediği 3 potansiyelli oyuncu için temaslar kuruldu.
Yönetimin yetki verdiği transfer komitesinin görüşmelere başladığı ve kısa süre içerisinde somut adımlar atması beklenen oyuncuların detayları şu şekilde şekillendi:
ARAL ŞİMŞİR (MİDTJYLLAND)
Beşiktaş'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden biri, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Aral Şimşir oldu. Daha önce ay-yıldızlı formayı da terleten 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon sergilediği hücum performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı futbolcu, forma giydiği 54 resmi karşılaşmada 12 gol atarken 21 de asist üreterek takımının skor yükünü çeken en önemli isimlerden biri oldu.
MERT KÖMÜR (AUGSBURG)
Siyah-beyazlıların transfer listesindeki ikinci isim ise kariyerini Almanya'da sürdüren Mert Kömür. Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da görev yapan 20 yaşındaki 10 numara, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Yüksek oyun zekasıyla öne çıkan yetenekli orta saha oyuncusunun, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scout (oyuncu izleme) ekipleri tarafından da uzun süredir yakından takip edildiği biliniyor.
İLHAN FAKILI (CLERMONT)
Geleceğe yatırım projesi kapsamında gündeme gelen son isim, Fransa'dan İlhan Fakılı oldu. Fransa Ligue 2 takımlarından Clermont formasıyla profesyonel seviyede çıkış yakalayan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın transfer komitesinin onayından geçti.
Siyah-beyazlı yönetimin, her üç oyuncu için de kulüpleri ve temsilcileriyle ilk temasları sağladığı ve ilerleyen günlerde pazarlıkların daha da hız kazanacağı öğrenildi.
Yönetimin yetki verdiği transfer komitesinin görüşmelere başladığı ve kısa süre içerisinde somut adımlar atması beklenen oyuncuların detayları şu şekilde şekillendi:
ARAL ŞİMŞİR (MİDTJYLLAND)
Beşiktaş'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden biri, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Aral Şimşir oldu. Daha önce ay-yıldızlı formayı da terleten 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon sergilediği hücum performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı futbolcu, forma giydiği 54 resmi karşılaşmada 12 gol atarken 21 de asist üreterek takımının skor yükünü çeken en önemli isimlerden biri oldu.
MERT KÖMÜR (AUGSBURG)
Siyah-beyazlıların transfer listesindeki ikinci isim ise kariyerini Almanya'da sürdüren Mert Kömür. Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da görev yapan 20 yaşındaki 10 numara, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Yüksek oyun zekasıyla öne çıkan yetenekli orta saha oyuncusunun, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scout (oyuncu izleme) ekipleri tarafından da uzun süredir yakından takip edildiği biliniyor.
İLHAN FAKILI (CLERMONT)
Geleceğe yatırım projesi kapsamında gündeme gelen son isim, Fransa'dan İlhan Fakılı oldu. Fransa Ligue 2 takımlarından Clermont formasıyla profesyonel seviyede çıkış yakalayan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın transfer komitesinin onayından geçti.
Siyah-beyazlı yönetimin, her üç oyuncu için de kulüpleri ve temsilcileriyle ilk temasları sağladığı ve ilerleyen günlerde pazarlıkların daha da hız kazanacağı öğrenildi.