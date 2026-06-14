Haber Tarihi: 14 Haziran 2026 13:17 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 13:17

Dünya Kupası İkili Averaj mı Genel Averaj mı? 2026 Puan Sistemi Nasıl İşliyor?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan "Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı?" sorusu 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Grup aşamasında puan eşitliği durumunda hangi sistemin geçerli olduğu araştırılıyor.

Dünya Kupası İkili Averaj mı Genel Averaj mı? 2026 Puan Sistemi Nasıl İşliyor?
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FIFA Dünya Kupası'nda ikili averaj (ikili karşılaşma sonucu) sistemi kullanılmaz. Bunun yerine genel averaj (genel gol averajı) ve ek kriterler devreye girer.
Dünya Kupası puan eşitliğinde hangi kriterler uygulanır?

Grup aşamasında iki veya daha fazla takım aynı puana sahipse sıralama şu kriterlere göre belirlenir:

Genel averaj (gol farkı)
Atılan gol sayısı
İlgili takımlar arasındaki maçlarda alınan puanlar
İlgili takımlar arasındaki gol farkı
Fair play puanı (kart sayısına göre)
Gerekirse kura çekimi

Bu sistem sayesinde tüm gruplarda adil bir sıralama yapılması amaçlanır.

İkili averaj neden kullanılmaz?

İkili averaj sistemi genellikle bazı liglerde (örneğin yerel liglerde) uygulanır. Ancak Dünya Kupası gibi turnuvalarda çok uluslu ve tek maçlı grup formatı olduğu için FIFA, sıralamayı genel performansa dayalı kriterlerle belirlemeyi tercih eder.

Bu nedenle rakip takımlar arasındaki tek maç sonuçları yerine tüm grup maçları üzerinden hesaplama yapılır.


2026 Dünya Kupası formatında averaj sistemi değişti mi?

2026 Dünya Kupası'nda takım sayısının artmasıyla grup aşaması daha geniş bir yapıya sahip olsa da puan eşitliği kriterleri büyük ölçüde aynı kalmıştır. Yani yine:

Önce genel averaj
Sonra atılan gol sayısı
Ardından özel karşılaştırma kriterleri

devreye girer.

Sonuç: Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı?

Dünya Kupası'nda ikili averaj sistemi kullanılmaz. Grup aşamasında takımların sıralaması genel averaj ve turnuva kriterleri üzerinden belirlenir. Bu sistem, tüm takımların performansını daha adil şekilde değerlendirmeyi amaçlar.

Futbolseverler için bu kurallar, turnuvanın kritik anlarında büyük önem taşımaktadır.

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