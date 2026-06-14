Dünya Kupası İkili Averaj mı Genel Averaj mı? 2026 Puan Sistemi Nasıl İşliyor?

FIFA Dünya Kupası'nda ikili averaj (ikili karşılaşma sonucu) sistemi kullanılmaz. Bunun yerine genel averaj (genel gol averajı) ve ek kriterler devreye girer.

Grup aşamasında iki veya daha fazla takım aynı puana sahipse sıralama şu kriterlere göre belirlenir:

Genel averaj (gol farkı)

Atılan gol sayısı

İlgili takımlar arasındaki maçlarda alınan puanlar

İlgili takımlar arasındaki gol farkı

Fair play puanı (kart sayısına göre)

Gerekirse kura çekimi

Bu sistem sayesinde tüm gruplarda adil bir sıralama yapılması amaçlanır.

İkili averaj sistemi genellikle bazı liglerde (örneğin yerel liglerde) uygulanır. Ancak Dünya Kupası gibi turnuvalarda çok uluslu ve tek maçlı grup formatı olduğu için FIFA, sıralamayı genel performansa dayalı kriterlerle belirlemeyi tercih eder.

Bu nedenle rakip takımlar arasındaki tek maç sonuçları yerine tüm grup maçları üzerinden hesaplama yapılır.

2026 Dünya Kupası formatında averaj sistemi değişti mi?

2026 Dünya Kupası'nda takım sayısının artmasıyla grup aşaması daha geniş bir yapıya sahip olsa da puan eşitliği kriterleri büyük ölçüde aynı kalmıştır. Yani yine:

Önce genel averaj

Sonra atılan gol sayısı

Ardından özel karşılaştırma kriterleri

devreye girer.

Sonuç: Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı?

Dünya Kupası'nda ikili averaj sistemi kullanılmaz. Grup aşamasında takımların sıralaması genel averaj ve turnuva kriterleri üzerinden belirlenir. Bu sistem, tüm takımların performansını daha adil şekilde değerlendirmeyi amaçlar.

Futbolseverler için bu kurallar, turnuvanın kritik anlarında büyük önem taşımaktadır.