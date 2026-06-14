14 Haziran
Almanya-Curacao
20:00
14 Haziran
Hollanda-Japonya
23:00
15 Haziran
Fildişi Sahili-Ekvador
02:00
15 Haziran
İsveç-Tunus
05:00
14 Haziran
Malaga-Almeria
22:00

Diogo Sousa kararını verdi! Bodrum FK'da kalıyor mu?

Bodrum FK'da 4 sezondur forma giyen Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın, gelen tekliflere rağmen yeni sezonda da yeşil-beyazlı takımda kalması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 14:27 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Diogo Sousa kararını verdi! Bodrum FK'da kalıyor mu?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın yeni sezonda da takımda kalacağı öğrenildi.

AYRILIK DÜŞÜNMÜYOR

Yeşil-beyazlıların kalesini 4 sezondur koruyan 27 yaşındaki file bekçisine, ülkesi Portekiz'in yanı sıra Macaristan ve Romanya'dan teklifler geldiği belirtildi. Bodrum FK ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sousa'nın ise takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET MEMNUN

Portekizli kalecinin performansından memnun olan teknik heyet ve yönetimin, deneyimli eldiveni takımda tutma kararı aldığı kaydedildi. Ekstra bir teklif gelmediği sürece Bodrum FK'nın Sousa için transfer düşünmediği öğrenildi.

SÜPER LİG SEVİNCİ YAŞADI

2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan Bodrum FK'ya transfer olan Diogo Sousa, Ege temsilcisiyle Süper Lig'e yükselme başarısı da gösterdi. Geçen sezon 29 resmi maçta forma giyen Sousa, 2610 dakika sahada kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.