Diogo Sousa kararını verdi! Bodrum FK'da kalıyor mu?

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın yeni sezonda da takımda kalacağı öğrenildi.



AYRILIK DÜŞÜNMÜYOR



Yeşil-beyazlıların kalesini 4 sezondur koruyan 27 yaşındaki file bekçisine, ülkesi Portekiz'in yanı sıra Macaristan ve Romanya'dan teklifler geldiği belirtildi. Bodrum FK ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sousa'nın ise takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.



YÖNETİM VE TEKNİK HEYET MEMNUN



Portekizli kalecinin performansından memnun olan teknik heyet ve yönetimin, deneyimli eldiveni takımda tutma kararı aldığı kaydedildi. Ekstra bir teklif gelmediği sürece Bodrum FK'nın Sousa için transfer düşünmediği öğrenildi.



SÜPER LİG SEVİNCİ YAŞADI



2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan Bodrum FK'ya transfer olan Diogo Sousa, Ege temsilcisiyle Süper Lig'e yükselme başarısı da gösterdi. Geçen sezon 29 resmi maçta forma giyen Sousa, 2610 dakika sahada kaldı.



