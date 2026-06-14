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Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Hollanda - Japonya maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 14 Haziran 2026 14:44 -
Güncelleme Tarihi:
14 Haziran 2026 14:44
Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Hollanda - Japonya maçı canlı izle şifresiz
Hollanda - Japonya maçını ücretsiz TRT Spor izle | Hollanda - Japonya maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT Spor'tan canlı izlenebilecek olan Hollanda - Japonya maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hollanda - Japonya maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Hollanda ve Japonya karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Hollanda - Japonya maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
HOLLANDA - JAPONYA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Hollanda - Japonya maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
HOLLANDA - JAPONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HOLLANDA - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Hollanda, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Hollanda - Japonya maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
HOLLANDA - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hollanda - Japonya maçı 14 Haziran Pazar günü saat 23:00'da oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
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