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Cengiz Ünder'den Fenerbahçeli paylaşım!

Fenerbahçe'den geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilere geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 14:44 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 14:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cengiz Ünder'den Fenerbahçeli paylaşım!
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Fenerbahçe'den geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları paylaştı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Cengiz Ünder'in bu paylaşımı, "Fenerbahçe'ye geri döndü." olarak yorumlandı.

Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı Cengiz Ünder için 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den geçen sezon kiralık gittiği Beşiktaş'ta 29 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan Cengiz Ünder'in, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Cengiz Ünder'in paylaşımı:



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