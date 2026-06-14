İstanbul'da tarihi hisarda milli heyecan

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'ndaki Avustralya sınavı, İstanbul'da tarihi bir atmosferde karşılık buldu. Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında binlerce İstanbullu, milli heyecanı Yedikule Hisarı'nın asırlık surları arasında kurulan dev ekranda hep birlikte yaşadı.



Tarihi mekanda maç heyecanına ortak olmak için alanı dolduran vatandaşlara, İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan milli takım formaları dağıtıldı. Ay-yıldızlı formalarını giyerek takımlarına destek veren futbolseverlere, etkinlik boyunca Fatih Belediyesi tarafından sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Vatandaşlar, kurulan dev ekranda milli takımın mücadelesini büyük bir coşkuyla takip etti.



DEVLETİN ZİRVESİ VATANDAŞLARLA BİR ARADA



Yedikule Hisarı'ndaki turnuva heyecanına devlet protokolü de eşlik etti. Düzenlenen izleme etkinliğine İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katılarak vatandaşların maç coşkusuna ortak oldu.



VALİ GÜL: "BU HEYECAN EN ÜST DÜZEYDE YAŞANACAK"



Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediyesinin organizasyonuyla anlamlı bir buluşmaya imza attıklarını belirtti. "Spor şehri İstanbul" vizyonuna dikkat çeken Vali Gül, "Bizler de spor şehri İstanbul anlayışıyla formalarımızı hemşehrilerimize hediye ettik. İnşallah İstanbul'umuzun her tarafında bu heyecan en üst düzeyde yaşanacak" ifadelerini kullanarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



