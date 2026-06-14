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NBA'de şampiyon New York Knicks

New York Knicks, San Antonio Spurs'u serinin 5. maçında 94-90 mağlup etti ve 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 06:30
Haber: Sporx.com
NBA'de şampiyon New York Knicks
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NBA'de şampiyon 53 yıl sonra New York Knicks oldu.

San Antonio Spurs'un evi Frost Bank Center'da oynanan serinin 5. maçını New York Knicks kazandı ve seriyi 4-1 ile bitirerek 1970 ve 1973'ten sonra 3. şampiyonluğunu kazandı.

Maça kötü başlayan New York Knicks, ilk çeyrekte yalnızca 13 sayı üretmesine karşın ikinci çeyrekte 15 sayı farkı kapatıp devreye 5 sayı geride gitti. 3. çeyrekte farkı zaman zaman eritse de San Antonio'nun bir ara 15 sayı farkla öne geçmesine engel olamadı.

Son çeyrek başında 10 sayı farktan geri gelen Knicks, San Antonio'ya uzun süre sayı fırsatı tanımadı. Üzerindeki baskı artan Spurs, kolay pozisyonlarda bile basket bulamadı.

Maç sonunu çok iyi oynayan Knicks, maçı ve seriyi kazanarak şampiyonluk hasretini bitirdi.

Bu sene NBA Kupası'nı da kazanan New York Knicks, lig tarihinde duble yapan ilk takım oldu.

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