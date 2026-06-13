Süper Lig'de Lincoln Henrique rekabeti: Dört takım peşinde

Süper Lig kulüpleri, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında rotasını tanıdık bir isme çevirdi. Geçmişte Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de görev yapan Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, Portekiz'de sergilediği performansın ardından yeniden Türk takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.
SÜPER LİG'DEN DÖRT TALİP
Transfer gündemine gelen 27 yaşındaki çok yönlü oyuncuyu yakından takip eden kulüplerin Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe ve Rizespor olduğu belirtildi. Dört Süper Lig temsilcisinin de başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor.
SERBEST KALMA MADDESİ VE DÖNÜŞ İSTEĞİ
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde katıldığı Portekiz ekibi Alverca ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Lincoln Henrique'nin, kontratında düşük bedelli bir serbest kalma maddesi yer aldığı öğrenildi. Türkiye'de yeniden forma giymeye olumlu yaklaşan tecrübeli futbolcunun, resmi bir teklif gelmesi durumunda bu fırsatı değerlendirmek istediği kaydedildi.
FENERBAHÇE DÖNEMİ VE SAKATLIK SÜRECİ
2022 yılında dönemin teknik direktörü Jorge Jesus'un talebiyle Fenerbahçe'ye imza atan Lincoln Henrique; sarı-lacivertli formayla forvet arkası, sol açık, orta saha ve sol bek pozisyonlarında görev yaparak takımın kilit isimlerinden biri olmuştu. Ancak dizindeki çapraz bağların kopmasıyla formadan uzak kalan Brezilyalı oyuncu, sakatlık dönüşünde sırasıyla Bragantino ve İngiltere ekibi Hull'a kiralık olarak gönderilmişti.
ALVERCA'DA İSTİKRARI YAKALADI
Kiralık geçirdiği dönemlerin ardından Portekiz'in Alverca takımına kalıcı transferini gerçekleştiren Brezilyalı futbolcu, burada eski formunu yeniden buldu. Başarılı bir sezonu geride bırakan Lincoln Henrique, Alverca formasıyla çıktığı 32 resmi karşılaşmada 2 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı.
SÜPER LİG'DEN DÖRT TALİP
Transfer gündemine gelen 27 yaşındaki çok yönlü oyuncuyu yakından takip eden kulüplerin Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe ve Rizespor olduğu belirtildi. Dört Süper Lig temsilcisinin de başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor.
SERBEST KALMA MADDESİ VE DÖNÜŞ İSTEĞİ
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde katıldığı Portekiz ekibi Alverca ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Lincoln Henrique'nin, kontratında düşük bedelli bir serbest kalma maddesi yer aldığı öğrenildi. Türkiye'de yeniden forma giymeye olumlu yaklaşan tecrübeli futbolcunun, resmi bir teklif gelmesi durumunda bu fırsatı değerlendirmek istediği kaydedildi.
FENERBAHÇE DÖNEMİ VE SAKATLIK SÜRECİ
2022 yılında dönemin teknik direktörü Jorge Jesus'un talebiyle Fenerbahçe'ye imza atan Lincoln Henrique; sarı-lacivertli formayla forvet arkası, sol açık, orta saha ve sol bek pozisyonlarında görev yaparak takımın kilit isimlerinden biri olmuştu. Ancak dizindeki çapraz bağların kopmasıyla formadan uzak kalan Brezilyalı oyuncu, sakatlık dönüşünde sırasıyla Bragantino ve İngiltere ekibi Hull'a kiralık olarak gönderilmişti.
ALVERCA'DA İSTİKRARI YAKALADI
Kiralık geçirdiği dönemlerin ardından Portekiz'in Alverca takımına kalıcı transferini gerçekleştiren Brezilyalı futbolcu, burada eski formunu yeniden buldu. Başarılı bir sezonu geride bırakan Lincoln Henrique, Alverca formasıyla çıktığı 32 resmi karşılaşmada 2 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı.