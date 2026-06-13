13 Haziran
Katar-İsviçre
22:00
14 Haziran
Brezilya-Fas
01:00
14 Haziran
Haiti-İskoçya
04:00
14 Haziran
Avustralya-Türkiye
07:00
13 Haziran
FC Inter Turku-Oulu
0-0

Dursun Özbek'e Camavinga çağrısı

Galatasaraylı bir taraftar, sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'e, "Başkanım Camavinga." diye seslendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 18:59 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 19:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'e Camavinga çağrısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News


Galatasaray, 26. şampiyonluğunu Belçika'da Brüksel'de kutladı.

"HEPİNİZE SELAM GETİRDİM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun kutlandığı alanda, "Değerli Galatasaraylılar, hepinize merhaba. Hepinize İstanbul'dan, Galatasaray'dan büyük selamlar getirdim." dedi.

Sözlerine devam eden Özbek, "26. şampiyonluğumuza kavuştuk. 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. Bunda sizlerin payı çok büyük. İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile birlikte sevgi iklimiyle şampiyonluklarımız devam edecek. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz." sözlerini sarf etti.

"MUAZZAM BİR SEVGİ"

Dursun Özbek, "Bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece inşallah daha nice şampiyonluklarda birlikte olacağız. Bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz ilgi ve bizi kabul ediş şeklinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de burada olacağız şampiyonluğumuzu kutlamak için." sözlerini sarf etti.

Dursun Özbek, "Gerçekten muazzam bir karşılama, muazzam bir Galatasaray sevgisi." dedi.

TRANSFER ÇAĞRISI

Galatasaraylı heyet, daha sonra şampiyonluğun kutlandığı alandan Manneken Pis'e doğru yürüdü. Galatasaraylı bir taraftar, yürüyüş esnasında Dursun Özbek'e transfer çağrısında bulundu. Söz konusu taraftarlar, Real Madrid forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Eduardo Camavinga için Dursun Özbek, "Başkanım Camavinga." diye seslendi.

Dursun Özbek'in bu anlardaki keyifli hali dikkat çekti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.