Dursun Özbek'e Camavinga çağrısı

Galatasaray, 26. şampiyonluğunu Belçika'da Brüksel'de kutladı.
"HEPİNİZE SELAM GETİRDİM"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun kutlandığı alanda, "Değerli Galatasaraylılar, hepinize merhaba. Hepinize İstanbul'dan, Galatasaray'dan büyük selamlar getirdim." dedi.
Sözlerine devam eden Özbek, "26. şampiyonluğumuza kavuştuk. 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. Bunda sizlerin payı çok büyük. İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile birlikte sevgi iklimiyle şampiyonluklarımız devam edecek. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz." sözlerini sarf etti.
"MUAZZAM BİR SEVGİ"
Dursun Özbek, "Bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece inşallah daha nice şampiyonluklarda birlikte olacağız. Bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz ilgi ve bizi kabul ediş şeklinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de burada olacağız şampiyonluğumuzu kutlamak için." sözlerini sarf etti.
Dursun Özbek, "Gerçekten muazzam bir karşılama, muazzam bir Galatasaray sevgisi." dedi.
TRANSFER ÇAĞRISI
Galatasaraylı heyet, daha sonra şampiyonluğun kutlandığı alandan Manneken Pis'e doğru yürüdü. Galatasaraylı bir taraftar, yürüyüş esnasında Dursun Özbek'e transfer çağrısında bulundu. Söz konusu taraftarlar, Real Madrid forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Eduardo Camavinga için Dursun Özbek, "Başkanım Camavinga." diye seslendi.
Dursun Özbek'in bu anlardaki keyifli hali dikkat çekti.
"HEPİNİZE SELAM GETİRDİM"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun kutlandığı alanda, "Değerli Galatasaraylılar, hepinize merhaba. Hepinize İstanbul'dan, Galatasaray'dan büyük selamlar getirdim." dedi.
Sözlerine devam eden Özbek, "26. şampiyonluğumuza kavuştuk. 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. Bunda sizlerin payı çok büyük. İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile birlikte sevgi iklimiyle şampiyonluklarımız devam edecek. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz." sözlerini sarf etti.
"MUAZZAM BİR SEVGİ"
Dursun Özbek, "Bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece inşallah daha nice şampiyonluklarda birlikte olacağız. Bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz ilgi ve bizi kabul ediş şeklinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de burada olacağız şampiyonluğumuzu kutlamak için." sözlerini sarf etti.
Dursun Özbek, "Gerçekten muazzam bir karşılama, muazzam bir Galatasaray sevgisi." dedi.
TRANSFER ÇAĞRISI
Galatasaraylı heyet, daha sonra şampiyonluğun kutlandığı alandan Manneken Pis'e doğru yürüdü. Galatasaraylı bir taraftar, yürüyüş esnasında Dursun Özbek'e transfer çağrısında bulundu. Söz konusu taraftarlar, Real Madrid forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Eduardo Camavinga için Dursun Özbek, "Başkanım Camavinga." diye seslendi.
Dursun Özbek'in bu anlardaki keyifli hali dikkat çekti.