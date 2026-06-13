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CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 19:53 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 21:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin ilk mücadelesi, saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports Haber'den şifresiz ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE BEKO: 61

BEŞİKTAŞ GAİN: 62

(4. ÇEYREK)

1. ÇEYREK SONUCU: 16-27
DEVRE: 42-43
3. ÇEYREK SONUCU 61-62

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Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Play-off final serisinin ilk 2 müsabakası, normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü ve gerekmesi halinde dördüncü mücadele Beşiktaş'ın sahasında yapılacak. İlk 4 karşılaşmada eşitlik olması durumunda şampiyon, sarı-lacivertli ekibin sahasındaki 5. ve son karşılaşmada belli olacak.

 

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