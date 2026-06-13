Filenin Efeleri, Kanada etabını tamamlıyor

İLK RAKİP İTALYA

KAPANIŞ EV SAHİBİ KANADA İLE

GERİDE KALAN MAÇLARDA BİR GALİBİYET BİR MAĞLUBİYET

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk hafta mücadelesini Kanada'da noktalıyor. Başkent Ottava'nın ev sahipliği yaptığı birinci etap organizasyonunda şu ana kadar iki maça çıkan ay-yıldızlı ekip, oynayacağı iki kritik karşılaşmayla ilk haftayı geride bırakacak.Milletler Ligi'ndeki üçüncü sınavına çıkacak olan milli takım, turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan İtalya ile karşılaşacak. Voleybolseverlerin yakından takip edeceği bu önemli mücadele, cumartesi pazara bağlayan gece Türkiye saati ile (TSİ) 02.30'da başlayacak.Ay-yıldızlılar, birinci etabın dördüncü ve son karşılaşmasında ise turnuvanın ev sahibi Kanada ile kozlarını paylaşacak. Tıpkı İtalya gibi organizasyonda bir galibiyet ve bir mağlubiyeti olan Kanada ile oynanacak bu müsabaka, pazar gecesi TSİ 21.30'da start alacak.A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi turnuvasındaki açılış maçında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. İlk maçtaki kayıbın ardından çabuk toparlanan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında organizasyonun güçlü ekiplerinden Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmişti.