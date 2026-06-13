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Yüksel Yıldırım'dan Enner Valencia için yalanlama!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübün Enner Valencia ile ilgilendiği yönünde çıkan haberleri sert bir dille yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 18:06
Haber: Sporx.com
Yüksel Yıldırım'dan Enner Valencia için yalanlama!
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Enner Valencia için çıkan haberleri sert bir dille yalanladı.

Karadeniz ekibinin, şu anda Pachuca'da forma giyen ve Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia ile ilgilendiği haberleri sosyal medyada gündeme geldi.

Bu haberlere tepki gösteren Yüksel Yıldırım, "Samsunspor taraftarını böyle saçma sapan haberlerle kandıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bizim futbol vizyonumuzda bu yaştaki (36) oyuncular asla transfer gibi işlerimiz olamaz. Burası emekli sandığı kulübü değil. Başka kulüpler için yapın bu haberleri." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 22 maçta süre bulan Enner Valencia, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Enner Valencia'nın, Pachuca ile sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

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