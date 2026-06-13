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Can Öncü, İtalya'daki ilk yarışta 3. oldu

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Can Öncü, İtalya'daki ilk yarışta 3. oldu
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Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki ilk yarışı 3. sırada bitirdi.

Misano Pisti'nin ev sahipliğindeki 7. etapta, hafta sonunun ilk yarışı yapıldı.

Pata Yamaha Ten Kate takımı sürücüsü Can Öncü, "pole" pozisyonundan başladığı 18 turluk yarışı 3. sırada tamamladı.

Fransız motosikletçi Valentin Debise, son turdaki atağıyla ilk yarışın galibi oldu. Şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas ise bitiş çizgisini 2. sırada geçti.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 16.15'te başlayacak.

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