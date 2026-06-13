13 Haziran
Katar-İsviçre
22:00
14 Haziran
Brezilya-Fas
01:00
14 Haziran
Haiti-İskoçya
04:00
14 Haziran
Avustralya-Türkiye
07:00
13 Haziran
FC Inter Turku-Oulu
0-047'

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı tatlı dağıtılarak kutlandı

Aziz Yıldırım'ın Başkanlığı kutlamak için Batman'da esnaflık yapan Özkan Kapar, vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 15:50 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 15:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı tatlı dağıtılarak kutlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Batman'ın Gercüş ilçesinde esnaflık yapan Özkan Kapar, süslediği işyerinde Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım için lokma tatlısı dağıttı.

Gercüş ilçesinde Fenerbahçe taraftarı Özkan Kapar, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesi nedeniyle cadde üzerinde tezgah kurup vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. İş yerinin camlarını Fenerbahçe logoları ve Aziz Yıldırım fotoğraflarıyla süsleyen Kapar, "Aziz Yıldırım başkan olduğundan dolayı vatandaşlarımıza tatlı dağıttım. İnşallah Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bu sezon bize şampiyonluğu getirir" dedi.

"BAŞKANLIK ŞEREFİNE HERKESE TATLI DAĞITIYOR"

Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Hasan Bıçakçı da Özkan Kapar'a teşekkür ederek, "Ben Galatasaray fanatiğiyim ama Özkan arkadaşımın bu hareketini tebrik ediyorum, başkanlık şerefine herkese tatlı dağıtıyor. Ben daha önce İstanbul'da Aziz Yıldırım'ın şirketlerinde çalıştım; kendisi son derece dürüst bir adamdır. Hiçbir zaman çalıştığımızın, alın terimizin emeğini geciktirmezdi. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Deham Demirtaş ise, "Özkan kardeşimiz Aziz Yıldırım başkan oldu diye burada herkese tatlı dağıtıyor. Bu güzel ve birleştirici hareketinden dolayı kendisini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.