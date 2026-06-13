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Beşiktaş'ta Şeref Bey kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i vefatının 93. yıl dönümünde kabri başında andı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 14:27
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Şeref Bey kabri başında anıldı
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Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 93. yıl dönümünde kabri başında andı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Şeref Bey'in Yahya Efendi Dergahı'ndaki kabrinde gerçekleşen törene divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, gayrimenkul ve yatırımlar ile kadın futbol ve cimnastik faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ve Beşiktaş Müzesi danışmanı Zulal Gök ile eski yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

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