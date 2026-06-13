13 Haziran
Katar-İsviçre
22:00
14 Haziran
Brezilya-Fas
01:00
14 Haziran
Haiti-İskoçya
04:00
14 Haziran
Avustralya-Türkiye
07:00
13 Haziran
FC Inter Turku-Oulu
15:00

Trabzonspor'da gündem Edon Zhegrova

Trabzonspor, Juventus forması giyen Edon Zhegrova'yı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 11:15
Haber: Sabah
Trabzonspor'da gündem Edon Zhegrova
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Şu ana kadar önemli isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, sağ kanat transferine ağırlık verdi.

GÜNDEME ALINDI

Listenin başında ise Girona forması giyen Viktor Tsygankov bulunuyor. Kulübünden ayrılmaya hazırlanan futbolcudan cevap bekleyen bordo-mavililer, Juventus'tan Edon Zhegrova'yı da yeniden gündemine aldı.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Kosovalı futbolcuyu İtalyan kulübünün yeni sezon için düşünmediği, bu nedenle de daha uygun bir bedelle transfer edilebileceği belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Juventus'la 2030'a kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki oyuncunun da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Trabzonspor'un Zhegrova için önümüzdeki günlerde Juventus'la masaya oturacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Edon Zhegrova, Juventus'ta geride kalan sezonda 27 maçta süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.